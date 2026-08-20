Дівчата справді вмотивовані: Глушак поділився очікуваннями від старту збірної України на Євро-2026

Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак з оптимізмом налаштований на старт чемпіонату Європи-2026, зазначивши, що його команда підготовлена до турніру і підходить до нього без кадрових втрат.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Я вважаю, що команда підготовлена до турніру. Наразі, на щастя, у нас немає жодних проблем зі здоров'ям дівчат. Усі вони готові тренуватися та грати. Турнір дуже тривалий, тому нам потрібно тримати їх усіх свіжими та готовими до гри.

Що стосується тактичної частини, думаю, ми також готові до першого суперника – збірної Болгарії. Ми вже провели розбори з командою, пояснили їм усі наші тактичні напрацювання та що ми хочемо здобути в цьому матчі. Тож, гадаю, дівчата справді вмотивовані та підготовлені до цієї гри", – сказав Глущак.

Напередодні став відомий розклад матчів жіночої збірної України з волейболу на чемпіонаті Європи-2026, який пройде з 21 серпня до 6 вересня в Азербайджані, Туреччині, Чехії та Швеції.