НОК України закликав МОК переглянути рішення щодо Олімпійського комітету Росії

Національний олімпійський комітет України (НОК) висловив незгоду з рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії. Заборона на його діяльність була введена 12 жовтня 2023 року.

Про це йдеться в заяві організації.

У НОК України зазначили, що дане рішення є передчасним через збройну агресію Росії проти України.

"Вважаємо це рішення передчасним, необґрунтованим та таким, що ухвалене без урахування об'єктивних обставин, які залишаються незмінними: Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти України, грубо порушуючи міжнародне право та фундаментальні принципи миру й безпеки. Щодня українські міста зазнають масованих ракетних та дронових атак, гинуть мирні громадяни, руйнуються житлові будинки, лікарні, заклади освіти та об'єкти спортивної інфраструктури. Внаслідок російської агресії знищено або пошкоджено сотні спортивних споруд, а з початку повномасштабного вторгнення Україна втратила понад 600 спортсменів, тренерів та представників спортивної спільноти. За таких обставин будь-які рішення, які фактично відкривають шлях до повноцінного повернення Росії до міжнародного олімпійського руху, суперечать не лише принципам справедливості, а й фундаментальним цінностям Олімпізму, заснованим на повазі до людської гідності, миру та міжнародного права", – йдеться в заяві.

У Національному олімпійському комітеті України звернули увагу на маніпуляціях зі сторони Росії та відсутності реальних змін.

"Особливе занепокоєння викликає те, що підставою для тимчасового поновлення діяльності ОКР стала лише заява російської сторони про припинення діяльності на тимчасово окупованих територіях України. Водночас Національний олімпійський комітет України неодноразово інформував та надавав Міжнародному олімпійському комітету та міжнародним спортивним федераціям докази того, що Олімпійський комітет Росії та підконтрольні йому спортивні структури продовжують здійснювати діяльність, яка порушує територіальну юрисдикцію Національного олімпійського комітету України та положення Олімпійської хартії. Саме за грубе порушення територіальної цілісності Національного олімпійського комітету України Виконавча рада МОК у жовтні 2023 року ухвалила рішення про відсторонення ОКР. На переконання НОК України, відсутні достатні правові та фактичні підстави вважати, що причини, які стали основою для такого рішення, були повністю усунуті", – йдеться в повідомленні.

В НОК України закликали МОК переглянути рішення щодо Олімпійського комітету Росії.

"НОК України закликає Міжнародний олімпійський комітет переглянути ухвалене рішення та продовжити послідовно дотримуватися власних принципів і рішень, заснованих на повазі до територіальної цілісності Національних олімпійських комітетів, вимог Олімпійської хартії та фундаментальних цінностей Олімпійського руху", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, ще наприкінці червня МОК вніс зміни в Олімпійську хартію, які повинні були спростити повноцінне повернення Росії в міжнародний спорт.