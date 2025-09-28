Чемпіонат світу 2025 з волейболу: розклад та результати матчів
З 12 по 28 вересня 2025 року у Манілі (Філіппіни) відбудеться чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків 2025 – головний турнір сезону під егідою Міжнародної федерації волейболу (FIVB). За титул найсильнішої збірної планети змагатимуться 32 національні команди.
Матчі пройдуть на провідних аренах столиці Філіппін – SM Mall of Asia Arena (Pasay) та Smart Araneta Coliseum (Quezon City), які прийматимуть поєдинки групового раунду та фінальної частини турніру.
Згідно з жеребкуванням, збірна України, для якої цей чемпіонат світу стане третім в історії, потрапила до групи F, де поміряється силами з Бельгією, Алжиром та Італією.
Груповий етап
Учасники були розподілені на вісім груп, по чотири команди в кожній. По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до 1/8 фіналу турніру.
Група A
- 12.09 | 🕑 14:00 | Філіппіни – Туніс 0:3 (13-25, 17-25, 23-25)
- 14.09 | 🕣 08:30 | Іран – Єгипет 1:3 (17:25, 25:16, 23:25, 20:25)
- 16.09 | 🕣 08:30 | Іран – Туніс 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:16)
- 16.09 | 🕧 12:30 | Філіппіни – Єгипет 3:1 (29:27, 23:25, 25:21, 25:21)
- 18.09 | 🕣 08:30 | Єгипет – Туніс 0:3 (19:25, 18:25, 22:25)
- 18.09 | 🕧 12:30 | Філіппіни – Іран 2:3 (25:21, 21:25, 25:17, 23:25, 20:22)
Група B
- 13.09 | 🕐 13:00 | Нідерланди – Катар 3:1 (25:18, 25:23, 26:28, 25:23)
- 13.09 | 🕟 16:30 | Польща – Румунія 3:0 (34:32, 25:15, 25:19)
- 15.09 | 🕐 13:00 | Нідерланди – Румунія 3:0 (25:23, 26:24, 26:24)
- 15.09 | 🕟 16:30 | Польща – Катар 3:0 (25:21, 25:14, 25:19)
- 17.09 | 🕠 05:30 | Катар – Румунія 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:22)
- 17.09 | 🕐 13:00 | Польща – Нідерланди 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)
Група C
- 14.09 | 🕠 05:30 | Аргентина – Фінляндія 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:22, 15:11)
- 14.09 | 🕐 13:00 | Франція – Південна Корея 3:0 (25:22, 25:18, 25:16)
- 16.09 | 🕠 05:30 | Аргентина – Південна Корея 3:1 (25:22, 23:25, 25:21, 25:18)
- 16.09 | 🕐 13:00 | Франція – Фінляндія 2:3 (19:25, 25:18, 27:29, 25:21, 9:15)
- 18.09 | 🕠 05:30 | Фінляндія – Південна Корея 3:1 (25:18, 25:23, 17:25, 25:21)
- 18.09 | 🕐 13:00 | Франція – Аргентина 2:3 (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15)
Група D
- 13.09 | 🕔 05:00 | США – Колумбія 3:0 (25:20, 25:21, 25:14)
- 13.09 | 🕣 08:30 | Куба – Португалія 1:3 (25:20, 22:25, 19:25, 19:25)
- 15.09 | 🕔 05:00 | Куба – Колумбія 3:0 (25:22, 25:21, 25:20)
- 15.09 | 🕓 16:00 | США – Португалія 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)
- 17.09 | 🕔 05:00 | Португалія – Колумбія 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:11)
- 17.09 | 🕧 12:30 | США – Куба 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 27:25)
Група E
- 13.09 | 🕧 12:30 | Німеччина – Болгарія 0:3 (38:40, 22:25, 20:25)
- 13.09 | 🕓 16:00 | Словенія – Чилі 3:0 (25:19, 25:20, 25:16)
- 15.09 | 🕣 08:30 | Німеччина – Чилі 3:0 (25:17, 25:23, 25:21)
- 15.09 | 🕧 12:30 | Словенія – Болгарія 2:3 (19:25, 14:25, 25:18, 25:23, 13:15)
- 17.09 | 🕣 08:30 | Болгарія – Чилі 3:0 (25:17, 25:12, 25:12)
- 17.09 | 🕓 16:00 | Словенія – Німеччина 3:1 (25:21, 17:25, 31:29. 25:22)
Група F
- 14.09 | 🕘 09:00 | трансляція | Україна – Бельгія 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)
- 14.09 | 🕟 16:30 | Італія – Алжир 3:0 (25:13, 25:22, 25:17)
- 16.09 | 🕘 09:00 | Україна – Алжир 3:0 (25:17, 25:12, 25:11)
- 16.09 | 🕟 16:30 | Італія – Бельгія 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:21, 13:15)
- 18.09 | 🕘 09:00 | Бельгія – Алжир 3:0 (25:22, 25:20, 25:12)
- 18.09 | 🕟 16:30 | трансляція | Італія – Україна 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)
Група G
- 13.09 | 🕠 05:30 | Канада – Лівія 3:1 (22:25, 25:20, 25:12, 29:27)
- 13.09 | 🕘 09:00 | Японія – Туреччина 0:3 (19:25, 23:25, 19:25)
- 15.09 | 🕠 05:30 | Туреччина – Лівія 3:1 (25:18, 23:25, 25:14, 25:16)
- 15.09 | 🕘 09:00 | Японія – Канада 0:3 (20:25, 23:25, 22:25)
- 17.09 | 🕘 09:00 | Канада – Туреччина 0:3 (21:25, 16:25, 25:27)
- 17.09 | 🕟 16:30 | Японія – Лівія 3:0 (25:20, 25:17, 25:12)
Група H
- 14.09 | 🕧 12:30 | Сербія – Чехія 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)
- 14.09 | 🕓 16:00 | Бразилія – Китай 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:21)
- 16.09 | 🕔 05:00 | Бразилія – Чехія 3:0 (25:11, 25:22, 25:18)
- 16.09 | 🕓 16:00 | Сербія – Китай 3:0 (25:18, 25:19, 29:27)
- 18.09 | 🕔 05:00 | Бразилія – Сербія 0:3 (22:25, 20:25, 22:25)
- 18.09 | 🕓 16:00 | Чехія – Китай 3:0 (26:24, 25:19, 25:18)
Плейоф
1/8 фіналу
- 20.09 | 🕦 10:30 | Туреччина – Нідерланди 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19)
- 20.09 | 🕒 15:00 | Польща – Канада 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14)
- 21.09 | 🕦 10:30 | Аргентина – Італія 0:3 (23:25, 20:25, 22:25)
- 21.09 | 🕒 15:00 | Бельгія – Фінляндія 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)
- 22.09 | 🕦 10:30 | Болгарія – Португалія 3:0 (25:19, 25:23, 25:13)
- 22.09 | 🕒 15:00 | США – Словенія 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20)
- 23.09 | 🕦 10:30 | Туніс – Чехія 0:3 (19:25, 18:25, 23:25)
- 23.09 | 🕒 15:00 | Сербія – Іран 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15)
1/4 фіналу
- 24.09 | 🕦 10:30 | Італія – Бельгія 3:0 (25:13, 25:18, 25:18)
- 24.09 | 🕒 15:00 | Польща – Туреччина 3:0 (25:15, 25:22, 25:19)
- 25.09 | 🕦 10:30 | Чехія – Іран 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21)
- 25.09 | 🕒 15:00 | США – Болгарія 2:3 (25:21, 25:19, 17:25, 22:25, 13:15
1/2 фіналу
- 27.09 | 🕤 09:30 | Чехія – Болгарія 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 22:25)
- 27.09 | 🕜 13:30 | Польща – Італія 0:3 (21:25, 22:25, 23:25)
Матч за 3 місце
- 28.09 | 🕤 09:30 | Чехія – Польща 1:3 (18:25, 25:23, 22:25, 21:25)
Фінал
- 28.09 | 🕜 13:30 | Болгарія – Італія