Чехія здобула вольову перемогу над Іраном у 1/4 фіналу ЧС-2025

Збірна Чехії з волейболу стала третім півфіналістом чемпіонату світу 2025 року серед чоловіків, який проходить у Філіппінах. У чвертьфіналі чехи програли перший сет Ірану, проте здобули вольову перемогу, вигравши наступні три партії.

Чемпіонат світу-2025

1/4 фіналу, 25 вересня

Чехія – Іран – 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21)

Для Чехії це перший вихід у півфінал чемпіонату світу за останні 47 років. В 1/2 фіналу команда позмагається з переможцем протистояння між США та Болгарією. Цей матч також відбудеться у четвер, 25 вересня, початок – о 15:00 за київським часом.

У іншому півфіналі зіграють Італія та Польща. Обидва півфінали відбудуться в суботу, 27 вересня. Фінал турніру запланований на неділю, 28 вересня.