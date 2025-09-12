Україна боротиметься з чинними чемпіонами: прев'ю ЧС-2025 з волейболу

З 12 по 28 вересня у двох містах Філіппін, Кесон-Сіті та Пасаї, відбуватиметься 21-й за ліком чоловічий чемпіонат світу з волейболу. Втретє в історії у змаганні візьме участь збірна України.

Поточний чемпіонат світу можна назвати історичним, адже в ньому вперше візьмуть участь 32 команди (раніше їх було 24). До того ж, саме з нинішнього турніру першості планети проводитимуться раз на два роки (раніше – раз на чотири).

До філіппінського ЧС не було передбачено окремих відбіркових турнірів. У ньому беруть участь господарі змагань, а також чемпіони світу 2022, італійці. 15 путівок отримали призери континентальних чемпіонатів 2023 року, і ще 15 дісталися найкращим збірним за світовим рейтингом станом на 30 серпня 2024-го. В останню категорію потрапила серед інших команда України.

Формат чемпіонату є дуже простим. 32 команди розподілені на 8 груп, по 4 в кожній. Дві найкращі команди кожного квартету виходять в 1/8 фіналу, а далі за олімпійською системою визначають володаря титулу.

Збірна України потрапила до групи F, тож про неї найперше поговоримо.

Склад групи F

Італія

Україна

Бельгія

Алжир

Збірна України

Для нашої команди чемпіонат світу стане третім в історії. У 1998 році в Японії українці посіли підсумкове 10 місце, а у 2022-му в Польщі та Словенії дійшли до чвертьфіналу й закінчили змагання сьомими.

Цього сезону наша команда дебютувала у Лізі націй і була дуже близькою до потрапляння у вісімку найкращих команд світу. Не вистачило однієї перемоги в останньому матчі попереднього раунду над збірною Канади, яка вже ні на що не претендувала.

Тож збірна України має серйозні передумови для вдалого виступу на Філіппінах. Аргентинський наставник команди Рауль Лосано викликав для участі у світовій першості 14 волейболістів.

Заявка збірної України

Зв’язуючі:

Віталій Щитков ("Епіцентр-Подоляни")

Юрій Синиця ("Спортінг", Португалія)

Діагональні:

Данило Уривкін ("Епіцентр-Подоляни")

Василь Тупчій ("Барком-Кажани")

Ліберо:

Ярослав Пампушко ("Барком-Кажани")

Олександр Бойко ("Епіцентр-Подоляни")

Центральні блокуючі:

Максим Дрозд ("Епіцентр-Подоляни")

Юрій Семенюк ("Проєкт Варшава", Польща)

Олександр Коваль ("Епіцентр-Подоляни")

Валерій Тодуа ("Бенфіка", Португалія)

Догравальники:

Тимофій Полуян ("Мілон", Греція)

Євген Кісілюк ("Рапіда", Румунія)

Дмитро Янчук ("Панатінаїкос", Греція)

Ілля Ковальов ("Барком-Кажани")

Склад досить звичний. Приємною новиною стало відновлення від травми центрального блокуючого Максима Дрозда. Він замінив у заявці команди 20-річного Андрія Челеняка, який дебютував у збірній України в третьому турі Ліги націй, епізодично з’являючись на майданчику для виконання подачі.

Збірна України з волейболу en.volleyballworld.com

Оскільки в коментарях під новинами про національну волейбольну команду вболівальники часто питають, чому за неї не виступає Олег Плотницький, зірка італійської "Перуджі", нагадаємо, що цей гравець оголосив про завершення кар’єри у збірній.

Перед стартом першості планети наші волейболісти провели три спаринги з командою Катару, іншим учасником першості світу. Тут варто зазначити, що катарці не є хлопчиками для биття у світовому волейболі. На ЧС вони відібралися як бронзові призери зовсім не слабкого чемпіонату Азії.

Оскільки результат у цих поєдинках не стояв на першому місці, Рауль Лосано проводив широку ротацію складу, яка не завадила нашим спортсменам здобути три перемоги. Легкими, правда, їх не назвеш. Головне, що вдалося відпрацювати ігрові зв’язки та обійтися без травм.

Коротко про наших суперників по групі.

Збірна Італії

Чинні чемпіони світу зайвого представлення не потребують. Ведені суперзіркою світового волейболу, зв’язуючим Сімоне Джанеллі (одноклубником Плотницького, до речі), італійці сповнені рішучості захистити свій титул трирічної давнини.

Шляхи збірних України та Італії раніше перетиналися тричі, всі зустрічі виграли наші суперники. Найбільш пам’ятною вийшла нещодавня зустріч у Лізі націй 2025.

В липні у словенській Любляні записні фаворити впевнено виграли в нашої команди перші два сети, після чого українська машина завелася і поїхала так, що здобути підсумкову перемогу італійцям вдалося тільки у вирішальній п’ятій партії.

Василь Тупчій атакує в матчі Ліги націй проти італійців FIVB

У підсумку в Лізі націй 2025 збірна Італії посіла друге місце, без шансів програвши фінал полякам. На чемпіонаті світу апеннінці вважаються одними з головних претендентів на перемогу.

Збірна Бельгії

Бельгійці є типовим середняком європейського волейболу. На чемпіонат світу 2022 року вони не кваліфікувалися, а на європейській першості 2023 зупинилися в 1/8 фіналу.

Починаючи з 2010-го, збірна України та Бельгії зіграли одна з одною більше десятка матчів, останні з яких відбулися минулого року. Тоді й у Золотій Євролізі, й у Турнірі претендентів наші волейболісти поступилися суперникам з однаковим рахунком 2:3.

Варто зазначити, що у тих змаганнях збірна України виступала складом, який складно назвати навіть другим. Скоріше, напівтретім. Це було пов’язано насамперед із демаршем лідерів команди під проводом Плотницького проти Федерації волейболу та її очільника Михайла Мельника.

Зараз конфлікт залагоджено, всі найкращі гравці, окрім головного бунтівника, поновили виступи за нашу збірну.

Збірна Алжиру

Африканський волейбол не знаходиться на провідних ролях у світі. Лише збірна Єгипту стабільно бере участь у чемпіонатах світу, однак жодного разу не потрапляла у десятку найсильніших.

Алжирці на світовому форумі дебютуватимуть завдяки другому місцю на першості Африки у 2023-му.

Не хочеться до старту змагань записувати когось у відверті аутсайдери, однак збірна Алжиру їде на Філіппіни саме у такому статусі. Перемога над цією командою вважатиметься обов’язковою для команди України.

Раніше перетнутися з алжирцями для нашої збірної в офіційних змаганнях просто не було можливості.

Розклад матчів групи F

14 вересня, 09:00 Україна – Бельгія

16 вересня, 09:00 Україна – Алжир

18 вересня, 16:30 Україна – Італія

Як бачимо, українці не матимуть часу на розкачку. Вже у стартовій зустрічі їм доведеться зустрітися з головними конкурентами за друге місце у групі. У випадку поразки бельгійцям, для виходу в 1/8 фіналу доведеться обігравати чинних чемпіонів світу, що є архіскладним завданням.

Юрій Семенюк, капітан національної команди України FIVB

Коли вже пішла мова про турнірні розклади, то зазначимо, що перша та друга команда групи F у першому раунді плейоф зустрінуться, відповідно, з другою та першою збірними у квартеті С. До групи С потрапили Франція, Аргентина, Фінляндія та Південна Корея.

Неважко розрахувати, що для потрапляння у чвертьфінал і повторення результату минулої світової першості українській збірній з великою часткою ймовірності потрібно буде перемогти або чинних чемпіонів світу (Італія), або олімпійських чемпіонів (Франція).

Жереб складний, однак будемо вірити у наших хлопців та вболівати за них.

Де дивитися

Всі матчі національної збірної України з волейболу традиційно транслюватимуться на телеканалі Суспільне спорт.