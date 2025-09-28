Українська правда
Збірна Польщі виграла матч за бронзу на ЧС-2025

Олександр Булава — 28 вересня 2025, 11:59
FIVB

Збірна Польщі з волейболу здобула бронзу чемпіонату світу-2025, який триває у Філіппінах.

У матчі за третє місце поляки обіграли Чехію з рахунком 3:1. Найрезультативнішим гравцем став догравальник збірної Польщі Вільфредо Леон, в активі якого 25 набраних очок.

Збірна Польщі здобула нагороди на четвертій світовій першості поспіль. На попередніх трьох турнірах поляки незмінно грали у фіналі, двічі вигравши золото та одного разу срібло.

Чемпіонат світу з волейболу-2025 – плейоф
Матч за третє місце, 28 вересня

Чехія — Польща 1:3 (18:25, 25:23, 22:25, 21:25)

Нагадаємо, напередодні поляки у півфіналі поступились команді Італії.

У фіналі Італія зустрінеться з Болгарією. Зустріч відбудеться у неділю, 28 вересня. Початок – о 13:30 за київським часом.

