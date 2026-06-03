Став відомий склад збірної України на стартовий тиждень Ліги націй

Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився із заявкою команди на перший тиждень Ліги націй.

Про це повідомляє Voleyball.ua.

Заявка збірної України.

Пасуючі: Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Хебей, Китай);

Діагональні: Максим Тонконог (Фано, Італія), Василь Тупчій (Барком-Кажани\ Аркада Румунія);

Догравальники: Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія);

Блокуючі: Андрій Челеняк (Епіцентр-Збірна U-20), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани)

Ліберо: Ярослав Пампушко (Барком-Кажани), Євген Бойко (Решетилівка).

Також зазначається, що до команди може доєднатися догравальник Олег Плотницький, який напередодні виграв Лігу чемпіонів у складі італійської Перуджі. Наразі він не в команді через проблеми з документами.

Новий сезон Ліги націй стартує для українців 10 червня поєдинком проти Японії на майданчику в Китаї. Для синьо-жовтих це буде другий поспіль старт у престижному турнірі світового волейболу.

Протягом першого ігрового тижня підопічні Рауля Лосано також зустрінуться з господарями турніру китайцями, збірною Куби та чинними чемпіонами з Польщі.

Варто зазначити, що для виходу в раунд плейоф українській збірній необхідно фінішувати у першій вісімці турнірної таблиці за підсумками основного етапу (у дебютному сезоні Україна посіла 9-те місце).

Нагадаємо, що в межах підготовки до Ліги націй-2026 збірна України поступилася полякам та перемогла сербів.