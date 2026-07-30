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Ми дуже раді та пишаємося тими результатами: тренер збірної України – про поразку від Польщі у чвертьфіналі Ліги націй

Микола Літвінов — 30 липня 2026, 18:02
Ми дуже раді та пишаємося тими результатами: тренер збірної України – про поразку від Польщі у чвертьфіналі Ліги націй
Агустін Брісколі
agusbri/instagram

Асистент головного тренера збірної України Агустін Брісколі заявив, що ,попри поразку команди у чвертьфіналі Ліги націй, він вітає збірну Польщі з перемогою та пишається результатами своїх підопічних.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Перш за все, вітаємо Польщу – вони зіграли дуже класно. Можливо, нам треба переглянути кінцівку матчу, але важко подавати так, як ми це робили. Наша подача та сайд-аут припинили працювати. Але ми дуже раді та пишаємося тими результатами, що показали".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" поступилися у чвертьфіналі Ліги націй чинному переможцю турніру збірній Польщі в напруженому поєдинку з рахунком 1:3.

Зауважимо, що це був перший вихід для українців у плейоф цього престижного турніру. Додамо, що Польща – це лідер світового рейтингу FIVB, багаторазовий чемпіон світу та Європи.

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