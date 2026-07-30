Семенюк: Можливо, ми не показали свій максимум

Капітан чоловічої збірної України з волейболу Юрій Семенюк поділився враженнями від матчу чвертьфіналу Ліги націй-2026 проти Польщі.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Сьогодні був складний матч, але я радий тому, як наша команда грала, старалася. Можливо, не максимум показали, але видали близьке до того. Я люблю цю команду.

Дуже дякую за підтримку. Ми намагалися дати хороші емоції для нашої країни та людей. Знаю, що зараз дуже важкий час, але ми будемо старатися", – заявив Семенюк.