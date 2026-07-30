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Семенюк: Можливо, ми не показали свій максимум

Олег Дідух — 30 липня 2026, 18:18
Семенюк: Можливо, ми не показали свій максимум
Юрій Семенюк
en.volleyballworld.com

Капітан чоловічої збірної України з волейболу Юрій Семенюк поділився враженнями від матчу чвертьфіналу Ліги націй-2026 проти Польщі.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Сьогодні був складний матч, але я радий тому, як наша команда грала, старалася. Можливо, не максимум показали, але видали близьке до того. Я люблю цю команду.

Дуже дякую за підтримку. Ми намагалися дати хороші емоції для нашої країни та людей. Знаю, що зараз дуже важкий час, але ми будемо старатися", – заявив Семенюк.

Нагадаємо, 30 липня збірна України у чвертьфіналі Ліги націй у чотирьох сетах програла Польщі.

Зауважимо, що збірна Польщі — це лідер світового рейтингу FIVB, багаторазовий чемпіон світу, Європи, а також чинний переможець Ліги націй.

Натомість для збірної України цей матч є по-справжньому історичним, адже "синьо-жовті" вперше у своїй історії пробилися до стадії плейоф цього престижного турніру.

Збірна України з волейболу Юрій Семенюк Ліга націй з волейболу

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