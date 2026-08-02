Словенія завоювала "бронзу" Ліги націй-2026

Чоловіча збірна Словенії з волейболу стала бронзовим призером Ліги націй 2026 року. У неділю, 2 серпня, у матчі за третє місце турніру словенці в чотирьох сетах обіграли збірну Японії з рахунком 3:1.

Ліга націй-2026, чоловіки

Матч за 3 місце, 2 серпня

Японія – Словенія – 1:3 (21:25, 28:26, 22:25, 22:25)

Для Словенії це перша в історії медаль Ліги націй серед чоловіків. У 2021, 2024 і 2025 роках словенці також виходили у півфінал, проте щоразу програвали матч за третє місце – Франції, Польщі та Бразилії відповідно.

Фінал Ліги націй-2026 між Польщею та США також відбудеться у неділю, 2 серпня. Початок поєдинку – о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України у Лізі націй-2026 зупинилася на стадії чвертьфіналу, програвши Польщі.