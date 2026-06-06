Міжнародний союз велосипедистів зняв усі санкції з Білорусі

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) зняв усі обмеження з білоруських спортсменів та допустив їх до міжнародних змагань під національною символікою.

Про це повідомляє офіційний сайт UCI.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Керівного комітету UCI, яке проходило з 2 по 4 червня в італійському Дезенцано-дель-Гарда.

Відповідно до рекомендацій МОК від травня 2026 року, з білоруських велосипедистів зняли усі обмеження щодо участі в міжнародних турнірах. Відтепер вони можуть змагатися під національним прапором на чемпіонатах світу та Кубках світу.

Крім того, були послаблені санкції для росіян. Тепер їм не потрібно робити заявку на отримання статусу "індивідуального нейтрального спортсмена". Представників країни-агресорки допустили до командних змагань. Наразі під забороною залишається лише національна символіка Росії.

Нагадаємо, що санкції проти Росії та Білорусі у велоспорті були введені 28 лютого 2022 року у відповідь на вторгнення в Україну. З того часу агресія проти нашої держави не припинилася, але міжнародні спортивні організації, за сприяння МОК, почали поступове зняття обмежень.

Наразі повне зняття санкцій з Росії та Білорусі відбулося у боротьбі, самбо, дзюдо, тхеквондо, муай-тай, фехтуванні та спортивній гімнастиці.