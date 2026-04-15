Макрон хоче перешкодити об'єднанню Погачара з головним талантом велоспорту

Президент Франції Емманюель Макрон втручається, щоб запобігти зміні команди талановитого 19-річного велогонщина Поля Сейксаса.

Про це повідомляє A Bola.

Сейксас із команди Decathlon CMA CGM, якого вважають однією з найбільших надій французького велоспорту, отримав пораду від президента поновити свій контракт з французькою командою та не приєднуватися до Тадея Погачара в команді UAE Team Emirates.

За інформацією Eurosport Spain, під час Туру Країни Басків президент Франції висловив свою повну підтримку команді Decathlon, щоб вони могли забезпечити поновлення контракту Сейксаса. Крім того, він безпосередньо поспілкувався з агентом велосипедиста.

Президент Макрон – завзятий шанувальник велоспорту, який часто відвідує Тур де Франс. Востаннє француз тріумфував на Le Tour de France ще в 1985-му. Тоді це вдалося Бернару Іно.

Подробиці щодо розміру нової зарплати поки що невідомі, але вона буде однією з найвражаючих на даний момент – недалеко від 8 мільйонів євро, які отримує Тадей Погачар.

Йому ще немає 20 років, але цей сезон підтверджує думку експертів, які вважають Поля Сейксаса одним із найцінніших та найперспективніших велосипедистів сьогодення.

У лютому він виграв другий етап перегонів Volta ao Algarve, випередивши Жоау Алмейду та Хуана Аюсо. Він фінішував другим у загальному заліку, а через десять днів виграв класичні перегони Faun-Ardèche, подолавши одиночний відрізок на понад 40 км.

Його одразу порівняли з Тадеєм Погачаром за кмітливість та сміливість.

У Сейксаса контракт з Decathlon CMA CGM до кінця наступного року, але його ім'я нещодавно пов'язували з UAE Emirates. Цей інтерес нещодавно визнав і спортивний директор цієї команди Мауро Джанетті.

