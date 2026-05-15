Талановита бельгійська велогонщиця померла в 19 років від раку кісток

Перспективна бельгійська велогонщиця Їлке Міхельсен у 19-річному віці померла від раку кісток.

Про це пише Sporza.be/nl з посиланням на особисту сторінку спортсменки в "Інстаграм".

Два місяці тому Їлке оголосила, що її тіло просто більше не може триматися через невіліковну форму раку кісток.

Міхільсен – колишня чемпіонка Бельгії з велоспорту. У неї були медалі в дисциплінах на шосе, у гонках на час та на треку.

Перші нарікання на біль у спині з'явилися в 16 років. Згодом біль став набагато інтенсивнішим, відчувався й на ногах. Тоді їй вперше поставили діагноз рак кісток, рідкісна саркома Юїнга.

Влітку 2024 року прийшла чудова новина про те, що вона здорова, але хвороба повернулася на початку 2025-го. Лікарі сказали дівчині, що хіміотерапія може лише уповільнити прогресування, але вилікувати хворобу не вдасться.

Нагадаємо, нещодавно від онологічної хвороби померла ексфутболістка молодіжної збірної Англії.