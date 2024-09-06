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Рогліч на останній горі виборов перемогу на 19 етапі й перехопив лідерство в загальному заліку Вуельти-2024

Олександр Булава — 6 вересня, 18:48
Рогліч на останній горі виборов перемогу на 19 етапі й перехопив лідерство в загальному заліку Вуельти-2024
Прімож Рогліч
Getty Images

Сьогодні, 6 вересня, відбувся дев'ятнадцятий етап велобагатоденки Вуельта-2024.

Горбистий етап (173,5 км) з фінішем на вершині першої категорії стартував та фінішував у провінції Ріоха. Загальний набір висоти склав 2550 метрів.

Перемогу здобув 34-річний словенець Прімож Рогліч з команди "Red Bull Bora", для нього — це третій тріумф на цьому турі. За 5 км до фінішу він разом з трьома партнерами по команді пішов в атаку та зміг зберегти лідерство.

Перемога дозволила Роглічу очолити загальний залік. Попередній лідер гонки австралієць Бен О'Коннор із "Decathlon Ag2r" тепер відстає на 1,54 хвилини.

Напередодні Урко Берраде у відриві виграв 18-й етап Вуельти-2024.

Перед цим з перегонів зійшов 29-річний гонщик команди "Visma Lease a Bike" Ваут ван Ерт, який виграв три етапи та лідирував у гірському та спринтерському заліках. Бельгієць потрапив у завал на спуску, викликаного падінням німця Фелікса Енгельхардта, після якого не зміг продовжити перегони.

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Вуельта

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