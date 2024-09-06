Рогліч на останній горі виборов перемогу на 19 етапі й перехопив лідерство в загальному заліку Вуельти-2024

Сьогодні, 6 вересня, відбувся дев'ятнадцятий етап велобагатоденки Вуельта-2024.

Горбистий етап (173,5 км) з фінішем на вершині першої категорії стартував та фінішував у провінції Ріоха. Загальний набір висоти склав 2550 метрів.

Перемогу здобув 34-річний словенець Прімож Рогліч з команди "Red Bull Bora", для нього — це третій тріумф на цьому турі. За 5 км до фінішу він разом з трьома партнерами по команді пішов в атаку та зміг зберегти лідерство.

Finish line stage 1️⃣9️⃣🏁



Llegada de la etapa 1️⃣9️⃣🏁#LaVuelta24 pic.twitter.com/Q6duRIwydK — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2024

Перемога дозволила Роглічу очолити загальний залік. Попередній лідер гонки австралієць Бен О'Коннор із "Decathlon Ag2r" тепер відстає на 1,54 хвилини.

Напередодні Урко Берраде у відриві виграв 18-й етап Вуельти-2024.

Перед цим з перегонів зійшов 29-річний гонщик команди "Visma Lease a Bike" Ваут ван Ерт, який виграв три етапи та лідирував у гірському та спринтерському заліках. Бельгієць потрапив у завал на спуску, викликаного падінням німця Фелікса Енгельхардта, після якого не зміг продовжити перегони.