Ланда виграв "королівський" етап Вуельти, Мас зберіг лідерство

Іспанський велогонщик команди Soudal Quick Step Мікель Ланда став переможцем 20 етапу Вуельти-2026. У суботу, 12 серпня, гонщики подолали 187 км гірської дистанції з Ла Калаорри до Кольядо дель Альгуасіль.

Маршрут 20 етапу La Flamme Rouge

У боротьбі з відриву Ланда на 47 секунди випередив норвежця Тобіаса Халланда Йоханнессена з UnoX. Топ-3 замкнув бельгієць Рамсес Де Брюйне з Alpecin Premier Tech.

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar, який перебуває за крок від перемоги у Вуельті-2026.

Результати 20 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 19 етап виграв Едді Данбар. У неділю, 13 вересня, Вуельта-2026 завершиться 113-кілометровим горбистим етапом зі стартом і фінішем у Гранаді.