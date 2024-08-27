Ван Ерт втретє переміг на етапі Вуельти-2024

Сьогодні, 27 серпня, відбувся десятий етап велобагатоденки Вуельта-2024.

Перемогу здобув 29-річний бельгійський гонщик команди "Visma Lease a Bike" Ваут ван Ерт. Він впевнено вирвався вперед та їхав разом із Квентаном Паше з "Groupama — FDJ", якого випередив у фінішному спринті, трійку лідерів замкнув Марк Солер із "UAE Team Emirates".

Зазначимо, що лідер молодіжного заліку Антоніо Тібері не закінчив дев'ятий етап. Під час гонки італієць переніс тепловий удар. Наразі він почувається добре.

Результати десятого етапу Вуельти-2024

Ваут ван Ерт (Visma-Lease a Bike) 3:50:47 Квентан Паше (Groupama — FDJ) +0:03 Марк Солер (UAE Team Emirates) +2:01 Вільям Лецерф (Soudal Quick-Step) +2:01 Юрі Гольманн (Alpecin-Deceuninck) +2:01 Хуарісті Чомін (Euskaltel-Euskadi) +5:13 Мануель Нарварез (INEOS Grenadiers) +5:31 Штефан Кюнг (Groupama-FDJ) +5:31 Джордж Беннет (Israel-Premier Tech) +5:31 Гарольд Теяда (Astana Qazaqstan Team) +5:31

10 етап Вуельти — це гірський етап із чотирма категорійними підйомами. Старт і фініш відбулися у провінції Понтеведра (автономна спільнота Галісія). Загальний набір висоти склав 3047 метрів.

Нагадаємо, бельгієць також є переможцем третього та сьомого етапів велобагатоденки.