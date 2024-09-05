Берраде у відриві виграв 18-й етап Вуельти-2024

Сьогодні, 4 вересня, відбувся вісімнадцятий етап велобагатоденки Вуельта-2024.

Середньогірський етап з одним підйомом другої та одним підйомом першої категорії стартував та фінішував в провінції Алава. Загальний набір висоти склав 2780 метрів.

Перемогу у відриві здобув 26-річний іспанський гонщик скромної команди "Equipo Kern Pharma" Урко Берраде. Другим став Мауро Шмід, замкнув трійку Пау Мікель.

🫂 𝑪𝑶𝑴𝑶 𝑼𝑵 𝑬𝑸𝑼𝑰𝑷𝑶



Urko Berrade en solitario por delante. Pau (3º) y Pablo (9º) celebrando por detrás, escuderos perfectos



🎥 Otro final inolvidable



pic.twitter.com/kXo4CXRaEB — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) September 5, 2024

Лідером загального заліку залишився австралієць Бен О'Коннор із "Decathlon Ag2r", який зберіг 5-секундну перевагу над словенцем Пріможом Роглічом з команди "Red Bull Bora".

Напередодні останній спринтерський етап виграв австралійський гонщик команди "Alpecin-Deceuninck" Кейден Гровз.

Перед цим з перегонів зійшов 29-річний гонщик команди "Visma Lease a Bike" Ваут ван Ерт, який виграв три етапи та лідирував у гірському та спринтерському заліках. Бельгієць потрапив у завал на спуску, викликаного падінням німця Фелікса Енгельхардта, після якого не зміг продовжити перегони.