Вуельта. Данбар виграв гірський етап із відриву

Ірландський велогонщик команди Pinarello Q36.5 Едді Данбар став переможцем 19 етапу Вуедьти-2026. У п'ятницю, 11 вересня, гонщики подолали найдовший етап Вуельти-2026: 211 км з Велеса до гірському фінішу на Альто де Пеньяс Бланкас.

Маршрут 19 етапу La Flamme Rouge

У боротьбі з відриву Данбар на 14 секунди випередив колумбійця Сантьяго Буйтраго з команди Bahrain Victorious. Топ-3 замкнув партнер Данбара по команді, британець Том Глоаг.

All together 🔴🤝



Nothing separates the top five in the GC on Stage 19, with one huge mountain stage to go! 👀 pic.twitter.com/NaZ2H5f6VL — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 11, 2026

Для Данбара це третя в кар'єрі перемога на етапах Гран турів, перші дві були здобуті в 2024 році також на Вуельті.

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar.

Результати 19 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 18 етап виграв Штефан Кюнг. У суботу, 12 вересня, в рамках 20 етапу гонщики подолають 187 км гірської дистанції з Калаорри до Кольядо дель Альгуасіль.