Вуельта. Данбар виграв гірський етап із відриву
Ірландський велогонщик команди Pinarello Q36.5 Едді Данбар став переможцем 19 етапу Вуедьти-2026. У п'ятницю, 11 вересня, гонщики подолали найдовший етап Вуельти-2026: 211 км з Велеса до гірському фінішу на Альто де Пеньяс Бланкас.
У боротьбі з відриву Данбар на 14 секунди випередив колумбійця Сантьяго Буйтраго з команди Bahrain Victorious. Топ-3 замкнув партнер Данбара по команді, британець Том Глоаг.
Для Данбара це третя в кар'єрі перемога на етапах Гран турів, перші дві були здобуті в 2024 році також на Вуельті.
Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar.
Результати 19 етапу:
Загальний залік:
Напередодні 18 етап виграв Штефан Кюнг. У суботу, 12 вересня, в рамках 20 етапу гонщики подолають 187 км гірської дистанції з Калаорри до Кольядо дель Альгуасіль.