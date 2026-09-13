Енрік Мас виграв Вуельту-2026

Іспанський велогонщик команди Movistar Енрік Мас Став переможцем Вуельти – заключного Гран туру сезону-2026. У неділю, 13 вересня, в рамках заключного, 21 етапу, гонщики подолали 112 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Гранаді.

Маршрут 21 етапу La Flamme Rouge

Переможцем 21 етапу став норвежець Тобіас Халланд Йоханнессен із UnoX, який у парному фінішному спринті випередив італійця Алессандро Ромеле з XDS Astana.

AN EXPLOSIVE END TO LA VUELTA 💥💥



Tobias Halland Johannessen defies the odds to hold off Alessandro Romele and win Stage 21! 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/BnbYLahXtQ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 13, 2026

У підсумковому загальному заліку Мас на 2 хвилини та 15 секунд випередив словенця Пріможа Рогліча з команди Red Bull Bora. Топ-3 замкнув австрієць Фелікс Галль із Decathlon CMA CGM.

Для Маса це перший виграний Гран тур у кар'єрі. До цього він тричі фінішував другим і одного разу третім на Вуельті.

Результати 21 етапу:

Загальний залік:

Зелену майку найкращого спринтера завоював бельгієць Воут Ван Арт із Visma Lease a Bike. Горохова майка гірського короля дісталася колумбійцеві Санті Буйтраго з Bahrain Victorious. Володарем білої майки найкращого молодого гонщика став британець Оскар Онлі з Netcompany Ineos, який у генеральній класифікації замкнув топ-6.

Напередодні 20 етап виграв Мікель Ланда.