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Енрік Мас виграв Вуельту-2026

Олег Дідух — 13 вересня 2026, 20:49
Енрік Мас виграв Вуельту-2026
Енрік Мас
Getty Images

Іспанський велогонщик команди Movistar Енрік Мас Став переможцем Вуельти – заключного Гран туру сезону-2026. У неділю, 13 вересня, в рамках заключного, 21 етапу, гонщики подолали 112 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Гранаді.

Маршрут 21 етапу
Маршрут 21 етапу
La Flamme Rouge

Переможцем 21 етапу став норвежець Тобіас Халланд Йоханнессен із UnoX, який у парному фінішному спринті випередив італійця Алессандро Ромеле з XDS Astana.

У підсумковому загальному заліку Мас на 2 хвилини та 15 секунд випередив словенця Пріможа Рогліча з команди Red Bull Bora. Топ-3 замкнув австрієць Фелікс Галль із Decathlon CMA CGM.

Для Маса це перший виграний Гран тур у кар'єрі. До цього він тричі фінішував другим і одного разу третім на Вуельті.

Результати 21 етапу:

Загальний залік:

Зелену майку найкращого спринтера завоював бельгієць Воут Ван Арт із Visma Lease a Bike. Горохова майка гірського короля дісталася колумбійцеві Санті Буйтраго з Bahrain Victorious. Володарем білої майки найкращого молодого гонщика став британець Оскар Онлі з Netcompany Ineos, який у генеральній класифікації замкнув топ-6.

Напередодні 20 етап виграв Мікель Ланда.

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