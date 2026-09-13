Енрік Мас виграв Вуельту-2026
Іспанський велогонщик команди Movistar Енрік Мас Став переможцем Вуельти – заключного Гран туру сезону-2026. У неділю, 13 вересня, в рамках заключного, 21 етапу, гонщики подолали 112 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Гранаді.
Переможцем 21 етапу став норвежець Тобіас Халланд Йоханнессен із UnoX, який у парному фінішному спринті випередив італійця Алессандро Ромеле з XDS Astana.
У підсумковому загальному заліку Мас на 2 хвилини та 15 секунд випередив словенця Пріможа Рогліча з команди Red Bull Bora. Топ-3 замкнув австрієць Фелікс Галль із Decathlon CMA CGM.
Для Маса це перший виграний Гран тур у кар'єрі. До цього він тричі фінішував другим і одного разу третім на Вуельті.
Результати 21 етапу:
Загальний залік:
Зелену майку найкращого спринтера завоював бельгієць Воут Ван Арт із Visma Lease a Bike. Горохова майка гірського короля дісталася колумбійцеві Санті Буйтраго з Bahrain Victorious. Володарем білої майки найкращого молодого гонщика став британець Оскар Онлі з Netcompany Ineos, який у генеральній класифікації замкнув топ-6.
Напередодні 20 етап виграв Мікель Ланда.