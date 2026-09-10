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Кюнг виграв розділку на Вуельті-2026, Мас зберіг лідерство

Олег Дідух — 10 вересня 2026, 18:50
Кюнг виграв розділку на Вуельті-2026, Мас зберіг лідерство
Штефан Кюнг
Getty Images

Швейцарський велогонщик команди Tudor Штефан Кюнг став переможцем 18 етапу Вуельти-2026. У четвер, 10 вересня, гонщики подолали 32 км рівнинної індивідуальної гонки з роздільним стартом з Пуерто де Санта Марія до Хереса.

Кюнг у підсумку на 3 секунди випередив британця Каллума Торнлі з Red Bull Bora. Топ-3 з відставанням у 8 секунд замкнув португалець Жоау Алмейда із UAE Emirates.

12-й результат із відставанням у 51 секунду показав іспанець Енрік Мас із Movistar, який зберіг червону майку лідера загального заліку. Віг програв лише 33 секунди Пріможу Роглічу, який показав четвертий результат на етапі та піднявся на друге місце в генеральній класифікації.

Результати 18 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 17 етап виграв Меттью Бреннан. У п'ятницю, 11 вересня, в рамках 19 етапу гонщики подолають 211 км дистанції з Велеса до гірського фінішу на Естепоні.

Вуельта Примож Рогліч Енрік Мас

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