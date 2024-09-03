Солер тріумфував на 16-му етапі Вуельти-2024

Сьогодні, 3 вересня, відбувся шістнадцятий етап велобагатоденки Вуельта-2024.

Гірський етап (181,5) із трьома підйомами, у тому числі з фінішною вищою категорією, стартував та фінішував у провінції Астурія. Загалбний набір висоти склав 3545 метрів.

Перемогу здобув 30-річний іспанець Марк Солер з "UAE Team Emirates", який зміг атакувати на останніх кілометрах дистанції. Другим фінішував Філіппо Зана, (+18), третім став Мак Пул (+23).

Лідером загального заліку залишився австралієць Бен О'Коннор із "Decathlon Ag2r", який тепер виграє перед словенцем Пріможом Роглічом з команди "Red Bull Bora" лише 5 секунд.

Finish line stage 1️⃣6️⃣🏁



Final de etapa 1️⃣6️⃣🏁#LaVuelta24 pic.twitter.com/XmL63Y5REC — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2024

Зазначимо, що з перегонів після падіння зійшов 29-річний бельгійський гонщик команди "Visma Lease a Bike" Ваут ван Ерт, який виграв три етапи та лідирував у гірському та спринтерському заліках. Бельгієць потрапив у завал на спуску, викликаного падінням німця Фелікса Енгельхардта.

Напередодні 15-й етап виграв 23-річний іспанський гонщик команди "Equipo Kern Pharma" Пабло Кастрільо.