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Солер тріумфував на 16-му етапі Вуельти-2024

Олександр Булава — 3 вересня, 18:58
Солер тріумфував на 16-му етапі Вуельти-2024
Getty Images

Сьогодні, 3 вересня, відбувся шістнадцятий етап велобагатоденки Вуельта-2024.

Гірський етап (181,5) із трьома підйомами, у тому числі з фінішною вищою категорією, стартував та фінішував у провінції Астурія. Загалбний набір висоти склав 3545 метрів.

Перемогу здобув 30-річний іспанець Марк Солер з "UAE Team Emirates", який зміг атакувати на останніх кілометрах дистанції. Другим фінішував Філіппо Зана, (+18), третім став Мак Пул (+23).

Лідером загального заліку залишився австралієць Бен О'Коннор із "Decathlon Ag2r", який тепер виграє перед словенцем Пріможом Роглічом з команди "Red Bull Bora" лише 5 секунд.

Зазначимо, що з перегонів після падіння зійшов 29-річний бельгійський гонщик команди "Visma Lease a Bike" Ваут ван Ерт, який виграв три етапи та лідирував у гірському та спринтерському заліках. Бельгієць потрапив у завал на спуску, викликаного падінням німця Фелікса Енгельхардта.

Напередодні 15-й етап виграв 23-річний іспанський гонщик команди "Equipo Kern Pharma" Пабло Кастрільо.

Вуельта Солер Вуельта-2024

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