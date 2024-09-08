Рогліч — переможець Вуельти-2024
Словенський велогонщик Прімож Рогліч з команди "Red Bull Bora" став переможцем Вуельти-2024.
Завершилась велобагатоденка рівниною гонкою з роздільним стартом (24,6 км). Етап відбувся у столиці Іспанії — Мадриді, на якому перемогу здобув ірландець Едді Данбар. Іспанець Енрік Мас став другим, а 34-річний словенець Рогліс прийшов з третім часом, що дозволило йому зберегти лідерство у загальному заліку, яке він отримав після 19-го етапу. Тоді за 5 км до фінішу йому вдалась атака на останній горі.
Для Рогліча — це четверта перемога на Вуельті після тріумфів у 2019-2021 роках.
Загальний залік Вуельти-2024
- Прімож Рогліч (Словенія, Red Bull Bora)
- Бен О'Коннор (Австрілія) Decathlon Ag2r)
- Енрік Мас (Іспанія, Movistar Team)
- Річард Карапас (Колумбія, EF Education-Easypost)
- Маттіас Ск’єлмосе (Данія, Lidl–Trek)
- Девід Гуду (Франція, Groupara-FDJ)
- Флоріан Ліповіц (Німеччина, Red Bull Bora)
- Мікель Ланда (Іспанія, T-Rex Quick-Step)
- Павел Сіваков (Франція, UAE Team Emirates
- Карлос Родрігес (Іспанія, NEOS Grenadiers)
Зазначимо, що перегони достроково був змушений завершити 29-річний гонщик команди "Visma Lease a Bike" Ваут ван Ерт, який виграв три етапи та лідирував у гірському та спринтерському заліках. Бельгієць потрапив у завал на спуску 16-го етапу, викликаного падінням німця Фелікса Енгельхардта, після якого не зміг продовжити перегони.