Бірюкова показала 29-й результат у груповій гонці на ЧС-2024 з велоспорту

Українська велосипедистка Юлія Бірюкова показала 29-й результат у груповій гонці серед жінок на чемпіонаті світу 2024 з велоспорту.

Напарниця Бірюкової, Ольга Кулініч, показала 59-й результат. Всього до фінішу дісталась 81 велосипедистка. Українка Ольга Шекель зійшла з дистанції.

Найкращий результат показала бельгійка Лотта Копеккі. Другий та третій результати показали представниця США Хлоя Дігерт та італійка Еліса Бергіні. Зазначимо, що переможниць з 1 по 6 місце визначив фотофініш.

Велоспорт. Групова гонка. Жінки

1. 🥇 Лотта Копеккі (Бельгія) – 4:05:26

2. 🥈 Хлоя Дігерт (США) +0

3. 🥉Еліса Бергіні (Італія) +0

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29. Юлія Бірюкова (Україна) +10:10

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59. Ольга Кулініч (Україна) +11:07

Нагадаємо, у гонці з роздільним стартом Бірюкова показала 16-й результат, а Шекель – 54.

Україну на турнірі представляють 27 спортсменів, які братимуть участь в особистій та командній гонках з роздільним стартом, а також груповій шосейній гонці. ЧС-2024 відбудеться у Цюриху з 21 по 29 вересня.

Напередодні на ЧС-2024 з велоспорту сталася трагічна подія. 18-річна велосипедистка Мюріель Фуррер отримала важку черепно-мозкову травму через падіння під час шосейної гонки серед юніорів. Через отримані пошкодження вона померла в Університетській лікарні Цюриха.