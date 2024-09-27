18-річна Фуррер померла після травми, отриманої на чемпіонаті світу

Сьогодні, 27 вересня, в Університетській лікарні Цюриха померла 18-річна велосипедистка Мюріель Фуррер.

Про це повідомляє Міжнародний союз велосипедистів (UCI).

Швейцарська спортсменка отримала важку черепно-мозкову травму через падіння під час шосейної гонки серед юніорів на чемпіонаті світу.

Трагічна подія сталася вчора, 26 вересня. Фуррер була доставлена до лікарні гелікоптером у вкрай критичному стані, однак сьогодні стало відомо про її смерть.

Міжнародний союз велосипедистів дав коментар після смерті спортсменки:

"Зі смертю Мюріель Фуррер міжнародна велосипедна спільнота втрачає велосипедистку, на яку чекало яскраве майбутнє. 18-річна велосипедистка сильно впала вчора, у четвер 26 вересня, під час юніорської жіночої шосейної гонки і отримала важку черепно-мозкову травму, після чого була доставлена в лікарню гелікоптером у дуже критичному стані. Мюріель Фуррер, на жаль, померла сьогодні в Університетській лікарні Цюріха", – йдеться у повідомленні.

Мюріель Фуррер ставала срібною призеркою чемпіонату Швейцарії з велоспорту у 2023 та 2024 роках.

Батьки велосипедистки проконсультувавшись з UCI, дали зрозуміти, що хочуть, аби гоночна програма чемпіонату світу продовжилася. На суботу, 28 вересня, та неділю 29-го, заплановані жіночі та чоловічі змагання серед дорослих.

Вийдуть на старт і українські велосипедисти Марина Алтухова, Юлія Бірюкова, Ольга Шекель та Кирило Царенко.

Напередодні український паравелосипедист Єгор Дементьєв здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу-2024 з велоспорту, який триває у Цюриху (Швейцарія).