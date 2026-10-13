Відомо, хто покаже матчі чемпіонату світу U-23 з мініфутболу

У вівторок, 13 жовтня, у хорватському місто Малий Лошинь стартує молодіжний чемпіонат світу U-23 з мініфутболу.

За титул змагатимуться дев'ять національних команд. Серед них буде і збірна України.

Цей турнір покаже "Київстар ТБ". Платформа транслюватиме всі 22 поєдинки світової першості в прямому етері.

Зазначимо, що за регламентом команди змагатимуться в єдиній турнірній таблиці, а кожна збірна проведе по чотири матчі з визначеними суперниками. За підсумками цього етапу чотири найкращі збірні продовжать боротьбу за титул у півфіналах.

Нагадаємо, що на початку літа доросла команда "синьо-жовтих" стала срібним призером Євро-2026. Чемпіонство здобув Азербайджан.