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Відомо, хто покаже матчі чемпіонату світу U-23 з мініфутболу

Денис Іваненко — 13 жовтня 2026, 10:33
Відомо, хто покаже матчі чемпіонату світу U-23 з мініфутболу
Збірна України U-23
Українська асоціація мініфутболу

У вівторок, 13 жовтня, у хорватському місто Малий Лошинь стартує молодіжний чемпіонат світу U-23 з мініфутболу.

За титул змагатимуться дев'ять національних команд. Серед них буде і збірна України.

Цей турнір покаже "Київстар ТБ". Платформа транслюватиме всі 22 поєдинки світової першості в прямому етері.

Зазначимо, що за регламентом команди змагатимуться в єдиній турнірній таблиці, а кожна збірна проведе по чотири матчі з визначеними суперниками. За підсумками цього етапу чотири найкращі збірні продовжать боротьбу за титул у півфіналах.

Нагадаємо, що на початку літа доросла команда "синьо-жовтих" стала срібним призером Євро-2026. Чемпіонство здобув Азербайджан.

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