Відомо, хто покаже матчі чемпіонату світу U-23 з мініфутболу
Збірна України U-23
Українська асоціація мініфутболу
У вівторок, 13 жовтня, у хорватському місто Малий Лошинь стартує молодіжний чемпіонат світу U-23 з мініфутболу.
За титул змагатимуться дев'ять національних команд. Серед них буде і збірна України.
Цей турнір покаже "Київстар ТБ". Платформа транслюватиме всі 22 поєдинки світової першості в прямому етері.
Зазначимо, що за регламентом команди змагатимуться в єдиній турнірній таблиці, а кожна збірна проведе по чотири матчі з визначеними суперниками. За підсумками цього етапу чотири найкращі збірні продовжать боротьбу за титул у півфіналах.
Нагадаємо, що на початку літа доросла команда "синьо-жовтих" стала срібним призером Євро-2026. Чемпіонство здобув Азербайджан.