Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з велоспорту
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу-2024 з велоспорту в Цюриху (Швейцарія).
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Україну на турнірі представлять 27 спортсменів, які братимуть участь в особистій та командній гонках з роздільним стартом, а також груповій шосейній гонці.
Заявка збірної України на чемпіонат світу-2024
Групова гонка:
Чоловіки: Кирило Царенко
Чоловіки, U23: Михайло Басараба, Андрій Пономар, Семен Сімон, Даниїл Яковлєв
Юніори: Владислав Посіда, Роман Винник
Жінки: Марина Алтухова, Юлія Бірюкова, Ольга Шекель, Ольга Кулинич (запасна)
Юніорки: Єлизавета Фролова, Марина Романенко, Мілана Ушакова, Валерія Пономаренко (запасна)
Гонка з роздільним стартом:
Чоловіки: Віталій Гринів
Чоловіки, U23: Семен Сімон, Даниїл Яковлєв
Юніори: Георгій Чижиков, Владислав Посіда
Жінки: Юлія Бірюкова, Ольга Шекель, Ольга Кулинич (запасна)
Юніорки: Мілана Ушакова, Валерія Пономаренко (запасна)
Командна: Юлія Бірюкова, Георгій Чижиков, Віталій Гринів, Владислав Посіда, Марина Романенко, Ольга Шекель, Семен Сімон, Мілана Ушакова, Роман Винник, Даниїл Яковлєв; Марина Алтухова, Ольга Кулинич, Валерія Пономаренко (усі — запасні).
ЧС-2024 відбудеться у Цюриху з 21 по 29 вересня.