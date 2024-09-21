Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з велоспорту

Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу-2024 з велоспорту в Цюриху (Швейцарія).

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україну на турнірі представлять 27 спортсменів, які братимуть участь в особистій та командній гонках з роздільним стартом, а також груповій шосейній гонці.

Заявка збірної України на чемпіонат світу-2024

Групова гонка:

Чоловіки: Кирило Царенко

Чоловіки, U23: Михайло Басараба, Андрій Пономар, Семен Сімон, Даниїл Яковлєв

Юніори: Владислав Посіда, Роман Винник

Жінки: Марина Алтухова, Юлія Бірюкова, Ольга Шекель, Ольга Кулинич (запасна)

Юніорки: Єлизавета Фролова, Марина Романенко, Мілана Ушакова, Валерія Пономаренко (запасна)

Гонка з роздільним стартом:

Чоловіки: Віталій Гринів

Чоловіки, U23: Семен Сімон, Даниїл Яковлєв

Юніори: Георгій Чижиков, Владислав Посіда

Жінки: Юлія Бірюкова, Ольга Шекель, Ольга Кулинич (запасна)

Юніорки: Мілана Ушакова, Валерія Пономаренко (запасна)

Командна: Юлія Бірюкова, Георгій Чижиков, Віталій Гринів, Владислав Посіда, Марина Романенко, Ольга Шекель, Семен Сімон, Мілана Ушакова, Роман Винник, Даниїл Яковлєв; Марина Алтухова, Ольга Кулинич, Валерія Пономаренко (усі — запасні).

ЧС-2024 відбудеться у Цюриху з 21 по 29 вересня.