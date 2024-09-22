Бірюкова показала 16-й результат у роздільній гонці на ЧС-2024 з велоспорту

Українська велосипедистка Юлія Бірюкова показала 16-й результат в гонці з роздільним стартом серед жінок на чемпіонаті світу 2024 з велоспорту.

Напарниця Бірюкової, Ольга Шекель, показала 54-й результат. Всього в гонці взяло участь 70 спортсменок з різних країн.

Найкращий результат показала представниця Австралії Грейс Браун, яка в липні здобула золото на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Другий та третій результати показали нідерландка Демі Воллерінг та представниця США Хлоя Дайгерт відповідно.

Велоспорт. Гонка з роздільним стартом. Жінки

1. 🥇 Грейс Браун (Австралія) – 39: 16.04

2. 🥈 Демі Воллерінг (Нідерланди) +0:16,79

3. 🥉 Хлоя Дайгерт (США) +0:56,42

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16. Юлія Бірюкова (Україна) +3:04.53

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54. Ольга Шекель (Україна) +7:32.13

Україну на турнірі представляють 27 спортсменів, які братимуть участь в особистій та командній гонках з роздільним стартом, а також груповій шосейній гонці. ЧС-2024 відбудеться у Цюриху з 21 по 29 вересня.