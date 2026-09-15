В австралійки почалася діарея просто під час фітнес-гонки: вона не зійшла з дистанції та перемогла
20-річна австралійка Йоанна Ветшик потрапила у вкрай незручну ситуацію під час змагань HYROX у Пекіні. Просто посеред фітнес-гонки у спортсменки почалася діарея, однак вона вирішила не зупинятися та продовжила виступ.
Попри конфуз, Ветшик змогла пройти всю дистанцію до кінця та навіть фінішувала першою у своїй віковій категорії 16-24 роки. Її результат склав 1:01:23, тож неприємний інцидент не завадив австралійці здобути перемогу.
Водночас ситуація виявилася проблемою не лише для самої спортсменки. Сліди потрапили на її одяг і ноги, а також на обладнання, яким після неї мали користуватися інші учасники — зокрема гребний тренажер, сани та медболи. Деякі спортсмени скаржилися навіть на слизьке покриття траси.
Після фінішу Ветшик опублікувала фотографію під крапельницею, а згодом видалила її. Однак перед цим спортсменка встигла залишити промовистий підпис:
"Все або нічого — перемога не пахне".
Інцидент зрештою переріс у міжнародний скандал. Учасники розкритикували організаторів за те, що ті дозволили Ветшик продовжити гонку, а співзасновник HYROX Моріц Фюрсте згодом вибачився та визнав, що організація не впоралася із ситуацією належним чином.
При цьому сама Ветшик є однією з найсильніших спортсменок HYROX. У квітні вона встановила світовий рекорд у жіночому одиночному розряді у Варшаві, подолавши дистанцію за 54 хвилини 25 секунд.
Раніше повідомлялося, що французький тенісист призупинив матч на Ролан Гаррос через діарею, втікши з корту.