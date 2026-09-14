Зінченко зустрівся із відомим вуличним фотографом і розповів, що робить його щасливим та про що мріє

Український футболіст Олександр Зінченко став героєм нового відео популярного вуличного фотографа Михайла Рибка. Вони зустрілися під час саміту UNITED24, де блогер запропонував футболісту зробити кілька світлин.

Зінченко охоче погодився на коротку фотосесію, а після неї відповів на кілька особистих запитань. Фотограф поцікавився, що робить українця щасливим, і Олександр дав дуже просту відповідь.

"Коли моя сім'я посміхається", — зізнався футболіст.

Після цього Зінченка запитали про його мрії. Цього разу відповідь була значно більшою за особисті прагнення — головною мрією спортсмен назвав мир в Україні.

"А для себе про щось, можливо?" — уточнив фотограф.

Читайте також : Італійський топклуб розглядає кандидатуру Зінченка – ЗМІ

На це Зінченко відповів, що його особиста мрія також пов'язана зі спортом:

"Повернутися на високий рівень і досягнути свого піку знову".

Наприкінці Михайло Рибко побажав футболісту здійснення його мрій, на що Зінченко коротко відповів: "Дякую".

Нагадаємо, напередодні Аякс оголосив про відхід Зінченка з клубу на правах вільного агента. Український футболіст перейшов до Аякса з Арсенала 1 лютого 2026 року, проте взяв участь лише у 2 матчах, після чого отримав важку травму коліна, від якої відновлюється і досі.