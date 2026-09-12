Матч чемпіонату Естонії зупинили через підозри у договірному матчі: відсторонено тренера та двох гравців

Матч першої ліги чемпіонату Естонії між Таллінном та Маарду Ліннамесконд завершився достроково через серйозні підозри у букмекерських махінаціях. Поєдинок зупинили на 78-й хвилині за рахунку 4:2 на користь господарів.

Особливої уваги ситуація набула через розвиток подій на полі. Маарду на початку другого тайму вів із рахунком 2:1, однак після цього лише за сім хвилин пропустив тричі. Окрім того, гості заробили пенальті після фолу, що ще більше посилило підозри навколо перебігу зустрічі.

Після четвертого гола Таллінна головний арбітр Ягнар Якобсон отримав інформацію, яка стала підставою для зупинки матчу. За рахунку 4:2 він ухвалив рішення припинити поєдинок.

Паралельно Естонський футбольний союз на час дисциплінарного розслідування відсторонив від будь-якої футбольної діяльності головного тренера Маарду Дениса Ковтуна, а також футболістів Владислава Чурилкіна та Артема Волкова.

Розслідування стосується можливих ставок, договірних матчів та інших потенційних порушень принципів чесної гри.

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Водночас у футбольній федерації наголосили, що зупинка матчу через підозри у букмекерських махінаціях є винятковим заходом. Раніше в естонських лігах поєдинки вже припиняли через подібні підозри — у 2013 та 2016 роках.

Раніше повідомлялося, що азербайджанський клуб дискваліфікували з єврокубків через участь у договірних матчах.