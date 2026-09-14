Кіста спостерігає: Середа підхопив мемний тренд після скандальної заяви Каменських про українську мову

Український стрибун у воду Олексій Середа долучився до нового мемного тренду в соцмережах, який виник після резонансного інтерв'ю співачки Насті Каменських.

Каменських заявила, що після початку повномасштабного вторгнення Росії почала переходити на українську мову. За її словами, приблизно через пів року у неї нібито з'явилася кіста, а психолог порадив повернутися до спілкування російською.

Ця заява швидко стала приводом для численних жартів і мемів у соцмережах. Серед тих, хто вирішив обіграти висловлювання співачки, опинився й Середа.

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Спортсмен опублікував кумедне відео, в якому показав, як людина спокійно спілкується українською, тоді як "кіста" уважно спостерігає за цим процесом.

"Спокійно спілкуємося українською і ні про що не підозрюємо… Кіста (спостерігає)", — підписав ролик Середа, іронічно обігравши слова Каменських.

Нагадаємо, напередодні український дует Гриценка та Середи став бронзовим призером у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Євро-2026, який приймає французький Париж.

Після цього Середа та Ксенія Байло принесли Україні перше "золото" європейської першості, тріумфувавши у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.