Завацька впевнено перемогла Смейкалову у півфіналі кваліфікації WTA 250

Українська тенісистка Катаріна Завацька (197) перемогла чешку Амелі Смейкалову (789) у півфіналі кваліфікації турніру WTA 250 у Празі.

Матч тривав 2 години 7 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:4.

WTA 250

Призовий фонд — $267,082

Прага, Чехія

Грунт

Півфінал кваліфікації, 20 червня

Катаріна Завацька (Україна) — Амелі Смейкалова (Чехія) 6:1, 6:4

Раніше колега українки Анастасія Соболєва (237) перемогла представницю Чехії Луціє Шафарову у півфіналі кваліфікації турніру WTA 250.

Нагадаємо, напередодні Завацька знялась із турніру WTA в Угорщині через хворобу. До цього вона без шансів поступилася у чвертьфіналі турніру WTA 125 у Швеції.