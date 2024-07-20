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Завацька впевнено перемогла Смейкалову у півфіналі кваліфікації WTA 250

Андрій Яросименко — 20 липня, 17:34
Завацька впевнено перемогла Смейкалову у півфіналі кваліфікації WTA 250

Українська тенісистка Катаріна Завацька (197) перемогла чешку Амелі Смейкалову (789) у півфіналі кваліфікації турніру WTA 250 у Празі.

Матч тривав 2 години 7 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:4.

WTA 250
Призовий фонд — $267,082
Прага, Чехія
Грунт
Півфінал кваліфікації, 20 червня

Катаріна Завацька (Україна) — Амелі Смейкалова (Чехія) 6:1, 6:4

Раніше колега українки Анастасія Соболєва (237) перемогла представницю Чехії Луціє Шафарову у півфіналі кваліфікації турніру WTA 250.

Нагадаємо, напередодні Завацька знялась із турніру WTA в Угорщині через хворобу. До цього вона без шансів поступилася у чвертьфіналі турніру WTA 125 у Швеції.

Катаріна Завацька теніс

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