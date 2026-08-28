Завацька не зуміла пробитися до півфіналу турніру WTT у Польщі

Катаріна Завацька (251) не змогла вийти у півфінал турніру серії WTT W75 у польському Битомі. У чвертьфінальному поєдинку шоста сіяна українка поступилася німкені Міні Годзич (298).

Поєдинок тривав 2 години 32 хвилини і завершився з рахунком 5:7, 6:2, 3:6.

За матч Завацька 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.

WTT W75, Bytom

Битом, Польща, грунт

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 28 серпня

Катаріна Завацька (Україна) – Міна Годзич (Німеччина) 5:7, 6:2, 3:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що на старті турніру в Битомі Завацька перемогла польку Вероніку Евальд (430), а у другому колі розібралася з її співітчизницею Анною Кмецик (953).