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Завацька не зуміла пробитися до півфіналу турніру WTT у Польщі

Станіслав Матусевич — 28 серпня 2026, 16:32
Завацька не зуміла пробитися до півфіналу турніру WTT у Польщі
Катаріна Завацька
Instagram Катаріни Завацької

Катаріна Завацька (251) не змогла вийти у півфінал турніру серії WTT W75 у польському Битомі. У чвертьфінальному поєдинку шоста сіяна українка поступилася німкені Міні Годзич (298).

Поєдинок тривав 2 години 32 хвилини і завершився з рахунком 5:7, 6:2, 3:6.

За матч Завацька 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.

WTT W75, Bytom
Битом, Польща, грунт
Призовий фонд: $60,000
Чвертьфінал, 28 серпня

Катаріна Завацька (Україна) – Міна Годзич (Німеччина) 5:7, 6:2, 3:6

Суперниці раніше не зустрічалися. 

Нагадаємо, що на старті турніру в Битомі Завацька перемогла польку Вероніку Евальд (430), а у другому колі розібралася з її співітчизницею Анною Кмецик (953).

Катаріна Завацька WTT

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