Завацька не зуміла пробитися до півфіналу турніру WTT у Польщі
Катаріна Завацька
Instagram Катаріни Завацької
Катаріна Завацька (251) не змогла вийти у півфінал турніру серії WTT W75 у польському Битомі. У чвертьфінальному поєдинку шоста сіяна українка поступилася німкені Міні Годзич (298).
Поєдинок тривав 2 години 32 хвилини і завершився з рахунком 5:7, 6:2, 3:6.
За матч Завацька 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.
WTT W75, Bytom
Битом, Польща, грунт
Призовий фонд: $60,000
Чвертьфінал, 28 серпня
Катаріна Завацька (Україна) – Міна Годзич (Німеччина) 5:7, 6:2, 3:6
Суперниці раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, що на старті турніру в Битомі Завацька перемогла польку Вероніку Евальд (430), а у другому колі розібралася з її співітчизницею Анною Кмецик (953).