Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Завацька з розгромом вийшла у чвертьфінал турніру у Битомі

Станіслав Матусевич — 27 серпня 2026, 15:34
Завацька з розгромом вийшла у чвертьфінал турніру у Битомі
Катаріна Завацька
btu.org.ua

Катаріна Завацька (251) впевнено вийшла у чвертьфінал турніру серії WTT W75 у польському Битомі. У другому колі змагань шоста сіяна українка обіграла місцеву тенісистку Анну Кмецик (953).

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:0.

За матч Завацька не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 2 брейки.

WTT W75, Bytom
Битом, Польща, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 27 серпня

Катаріна Завацька (Україна) – Анна Кмецик (Польща) 6:4, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Катаріга зіграє проти німкені Міни Годзич (298).

Нагадаємо, що на старті турніру в Битомі Завацька перемогла іншу польку, Вероніку Евальд (430).

Катаріна Завацька WTT

Катаріна Завацька

Завацька успішно стартувала на турнірі WTT у Польщі
Завацька не зуміла пробитися до чвертьфіналу турніру в Сербії
Завацька вийшла у друге коло турніру WTT у Сербії
Завацька здійснила неймовірний камбек і вийшла у чвертьфінал турніру в Сербії
Завацька повернулася після травми перемогою над росіянкою

Останні новини