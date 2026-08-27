Завацька з розгромом вийшла у чвертьфінал турніру у Битомі

Катаріна Завацька (251) впевнено вийшла у чвертьфінал турніру серії WTT W75 у польському Битомі. У другому колі змагань шоста сіяна українка обіграла місцеву тенісистку Анну Кмецик (953).

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:0.

За матч Завацька не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 2 брейки.

WTT W75, Bytom

Битом, Польща, грунт

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 27 серпня

Катаріна Завацька (Україна) – Анна Кмецик (Польща) 6:4, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Катаріга зіграє проти німкені Міни Годзич (298).

Нагадаємо, що на старті турніру в Битомі Завацька перемогла іншу польку, Вероніку Евальд (430).