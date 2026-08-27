Завацька з розгромом вийшла у чвертьфінал турніру у Битомі
Катаріна Завацька
btu.org.ua
Катаріна Завацька (251) впевнено вийшла у чвертьфінал турніру серії WTT W75 у польському Битомі. У другому колі змагань шоста сіяна українка обіграла місцеву тенісистку Анну Кмецик (953).
Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:0.
За матч Завацька не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 2 брейки.
WTT W75, Bytom
Битом, Польща, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 27 серпня
Катаріна Завацька (Україна) – Анна Кмецик (Польща) 6:4, 6:0
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Катаріга зіграє проти німкені Міни Годзич (298).
Нагадаємо, що на старті турніру в Битомі Завацька перемогла іншу польку, Вероніку Евальд (430).