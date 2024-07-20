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Соболєва перемогла Шафаржову у півфіналі кваліфікації WTA 250

Андрій Яросименко — 20 липня, 14:41
Соболєва перемогла Шафаржову у півфіналі кваліфікації WTA 250

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (237) перемогла чешку Луцію Шафаржову у півфіналі кваліфікації турніру WTA 250 у Празі.

Матч тривав 2 години 7 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 4:6, 6:3.

WTA 250
Призовий фонд — $267,082
Прага, Чехія
Грунт
Півфінал кваліфікації, 20 червня

Анастасія Соболєва (Україна) — Луція Шафаржова (Чехія) 4:6, 4:6, 6:3

Наступною суперницею 20-річної дніпрянки стане пеерможниця зустрічі Джессіка Малечкова — Даліла Спітері.

Нагадаємо, раніше українська тенісистка Юлія Стародубцева зазнала поразки від філіппінки Александри Еали у чвертьфіналі турніру ITF W100 у Віторія-Гастейс (Іспанія).

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