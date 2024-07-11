Завацька без шансів поступилася у чвертьфіналі челленджера у Швеції

Українська тенісистка Катаріна Завацька (197) зазнала поразки від американки Луїзи Чіріко (216) у чвертфіналі турніру WTA 125 у Швеції.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 2:6.

У 24-річної лучанки були величезні проблеми з подачею — вона виграла лише один гейм на своїй. Суперниця реалізувала 7 з 10 брейк-пойнтів.

Nordea Open — WTA 125

Бостад, Швеція

Грунт

Призовий фонд — $115,000

1/4 фіналу, 11 липня

Луїза Чіріко (США) — Катаріна Завацька (Україна) 6:2, 6:2

Нагадаємо, наприкінці червня Катаріна намагалася пробитися в основну світу Вімблдона, але на заваді стала Дар’ї Снігур.