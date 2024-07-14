Завацька знялась із турніру WTA в Угорщині: відома причина

Українська тенісистка Катаріна Завацька (197) не змогла продовжити виступ на турнірі WTA 250 у Будапешті (Угорщина) через захворювання горла.

Про це 24-річна лучанка повідомила у соцмережах.

"Вимушена знятись сьогодні через захворювання горла. Якісь дні кращі, якісь — гірші. Це життя. Скоро повернусь на корт. А зараз потрібні декілька днів на відновлення", — написала Завацька.

Зазначимо, що Катаріна мала протистояти росіянці Єкатерині Макаровій у фіналі кваліфікації турніру.

Нагадаємо, наприкінці червня Завацька намагалася пробитися в основну сітку Вімблдона, але на заваді стала інша українка Дар'я Снігур.