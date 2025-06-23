Це мій шлях: Ястремська прокоментувала поразку у фіналі турніру WTA 250 в Ноттінгемі

Українська тенісистка Даяна Ястремська прокоментувала поразку у фіналі турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

Спортсменка поділилася своїми емоціями і фото після гри у соцмережах.

" Не мій фініш сьогодні, але це мій шлях", – коротко підсумувала свій виступ Даяна.

Нагадаємо, у фінальному матчі на турнірі в Ноттінгемі Ястремська поступилася американці Маккартні Кесслер (4:6, 5:7).

На шляху до фіналу Ноттінгемі Даяна перемогла сербку Ольгу Данилович, далі здолала хорватку Антонію Ружич. У чвертьфінальній зустрічі Даяна обіграла канадійку Лейлу Фернандес, а в півфіналі розібралася з полькою Магдою Лінетт.

Раніше повідомлялося, що Ястремська стала першою українською тенісисткою, яка дійшла до фіналів турнірів на всіх трьох покриттях: харді, грунті та траві.