Скандал на турнірі в Шанхаї: тенісист зірвався на болбоя після програного сету

Іспанський тенісист Рафаель Ходар опинився в центрі скандалу на турнірі серії Мастерс у Шанхаї. Після програного першого сету 20-річний спортсмен не стримав емоцій і різко звернувся до болбоя, через що отримав попередження від судді за неспортивну поведінку.

Неприємна ситуація сталася на початку другого сету матчу проти нідерландця Ботіка ван де Зандсхулпа. Ходар поступився в першій партії на тайбрейку й був явно незадоволений розвитком подій.

За рахунку 40:40 у стартовому геймі другого сету іспанець емоційно вигукнув щось у бік болбоя. За повідомленнями медіа, він міг сказати іспанською фразу, яку можна перекласти як:

"Дай мені, чорт забирай, рушник, давай!"

Yo estoy siempre con Rafa Jodar pero es cierto que aquí se equivoca y mucho. Yo entiendo la tensión del partido que vienes de fallar un punto pero hay maneras de pedir una toalla. No son formas y pienso que se equivoca, pero es mi opinión. https://t.co/QJBQoxzioI — LANDALUCISTA (@LANDALUCISTAWIN) October 14, 2026

Арбітр матчу Джиммі Піноарготе, який володіє іспанською мовою, оперативно відреагував на поведінку тенісиста та виніс йому попередження за неспортивну поведінку.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, суддя також закликав Ходара поважніше спілкуватися з болбоями. Попри це, тенісист, за повідомленнями, ще певний час продовжував невдоволено бурмотіти, перш ніж повернутися до гри.

Сам матч зрештою завершився перемогою Ходара. Після програного першого сету іспанець зумів переломити хід зустрічі та здолав ван де Зандсхулпа з рахунком 6:7, 6:4, 6:2, пробившись до чвертьфіналу.

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Однак інцидент із болбоєм — не перша суперечлива ситуація за участю іспанця. У травні, під час Ролан Гаррос, Ходар був змушений заперечувати звинувачення в тому, що штовхнув болгерл, коли залишав корт. Тоді в соцмережах з'явилися припущення, що дівчина втратила рівновагу через контакт із тенісистом.

Сам спортсмен заперечив, що штовхав її або взагалі торкався до неї. За словами Ходара, дівчина рухалася спиною вперед і впала через покриття, яке лежало позаду неї. Водночас він наголосив, що поважає роботу болбоїв і болгерл, яким доводиться працювати в складних погодних умовах.

Раніше повідомлялося, що колишній російський тенісист влаштував емоційний зрив під час матчу проти американця Брендона Накашіми на турнірі в Шанхаї.