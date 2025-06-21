Ястремська впевнено вийшла у фінал турніру WTA в Ноттінгемі

Даяна Ястремська (46) вийшла у фінал трав'яного турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У півфінальному матчі вона обіграла польку Магду Лінетт (31).

Зустріч тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

Матч розпочався рівною грою, однак вже до середини першої партії почала вимальовуватись перевага Ястремської. У п'ятому геймі вона взяла подачу суперниці, а в сьомому була близькою до ще одного брейку. Втім, і цього вистачило для спокійної перемоги у сеті – 6:4. Шансів вирівняти гру Лінетт не мала.

На старті другої партії Даяна виграла затяжний десятихвилинний гейм на подачі суперниці, отримавши додатковий заряд впевненості. Тут же вона зробила другий брейк. Гра, скоріш за все, закінчилася б швидко, якби за рахунку 4:1 та 0:30 на подачі Ястремської у Ноттінгемі не пішов дощ.

Пауза тривала хвилин 40, і після повернення на корт Лінетт вдалося відіграти два гейми, але про те, щоб зрівняти рахунок, мова не йшла. Даяна легко втримала дві свої подачі – 6:4 – і пройшла у фінал.

За поєдинок Ястремська 5 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк з єдиної своєї можливості.

Lexus Nottingham Open – WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $275,094

Півфінал, 21 червня

Даяна Ястремська (Україна) – Магда Лінетт (Польща) 6:4, 6:4

Суперниці провели шосту очну зустріч, п'ять перемог на рахунку українки. У вирішальному матчі змагань у Ноттінгемі Ястремська зіграє проти сильнішої в поєдинку між Маккартні Кесслер (42, США) та Ребеккою Шрамковою (38, Словаччина).

Даяна провела свій 10 півфінал на рівні WTA і вийшла у 7 фінал. 25-річна одеситка має у своєму активі 3 титули, останній з яких датовано 2019 роком.

Нагадаємо, що в стартовому матчі на турнірі в Ноттінгемі Ястремська перемогла сербку Ольгу Данилович (37), у другому колі здолала хорватку Антонію Ружич (98). Напередодні у чвертьфінальній зустрічі Даяна обіграла канадійку Лейлу Фернандес (30).