Розтрощив ракетку та пробив ногою смітник: ексросіянин Бублік зірвався на турнірі в Шанхаї

Колишній російський тенісист Алєксандр Бублік влаштував емоційний зрив під час матчу проти американця Брендона Накашіми на турнірі в Шанхаї.

Після прикрої поразки в першому сеті спортсмен розтрощив ракетку, ударив ногою по стільцю та вдарив кулаком по смітнику біля корту. Ба більше, через можливу травму руки Бублику знадобився медичний тайм-аут.

Перший сет проходив у напруженій боротьбі: жоден із тенісистів не заробив брейк-пойнтів, тож долю партії вирішив тайбрейк.

У ньому Бублік мав чудову нагоду повести в рахунку, адже за переваги 6:4 отримав два сетболи. Проте казахстанець не зміг реалізувати жоден із них і зрештою поступився на тайбрейку з рахунком 7:9. Після цього Накашіма виконав переможний удар із бекхенду, а Бублик не стримав емоцій і почав щосили бити ракеткою об корт. Загалом тенісист шість разів ударив ракеткою об землю, перш ніж попрямував до свого стільця.

Grita y todo mientas la rompe ahsjhsjajaja Si Bublik no existiera lo tendrían que inventar, que histórico macho. https://t.co/uSQIhy7hbR — JODARISMO EN VENA (@no_me_jodar) October 11, 2026

На цьому спалах гніву не завершився: Бублік відкинув зламану ракетку, вдарив ногою по стільцю, а потім пробив кулаком смітник біля корту. Після цього він почав струшувати рукою, демонструючи ознаки болю.

Alexander Bublik se cortó la mano sólito... ☠️💀 https://t.co/J2sYyP4L4w — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 11, 2026

Попри неприємний епізод, Бублік зумів опанувати себе та повернутися до боротьби. Казахстанець програв перший сет із рахунком 6:7, але виграв другий — 6:3, а в третій партії вирвав перемогу на тайбрейку. Загальний рахунок зустрічі — 6:7, 6:3, 7:6 на користь Бубліка, а матч тривав майже дві з половиною години.

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У четвертому колі турніру в Шанхаї на Бубліка протистояння з першою сіяною ракеткою змагань Олександром Звєрєвим. Німець дістався цієї стадії після перемоги над французом Кантеном Алісом у трьох сетах — 6:4, 6:7, 6:3.

Раніше повідомлялося, що російський тенісист покалічив себе під час матчу, розбивши з психу руку до крові.