Розтрощив ракетку та пробив ногою смітник: ексросіянин Бублік зірвався на турнірі в Шанхаї
Колишній російський тенісист Алєксандр Бублік влаштував емоційний зрив під час матчу проти американця Брендона Накашіми на турнірі в Шанхаї.
Після прикрої поразки в першому сеті спортсмен розтрощив ракетку, ударив ногою по стільцю та вдарив кулаком по смітнику біля корту. Ба більше, через можливу травму руки Бублику знадобився медичний тайм-аут.
Перший сет проходив у напруженій боротьбі: жоден із тенісистів не заробив брейк-пойнтів, тож долю партії вирішив тайбрейк.
У ньому Бублік мав чудову нагоду повести в рахунку, адже за переваги 6:4 отримав два сетболи. Проте казахстанець не зміг реалізувати жоден із них і зрештою поступився на тайбрейку з рахунком 7:9. Після цього Накашіма виконав переможний удар із бекхенду, а Бублик не стримав емоцій і почав щосили бити ракеткою об корт. Загалом тенісист шість разів ударив ракеткою об землю, перш ніж попрямував до свого стільця.
На цьому спалах гніву не завершився: Бублік відкинув зламану ракетку, вдарив ногою по стільцю, а потім пробив кулаком смітник біля корту. Після цього він почав струшувати рукою, демонструючи ознаки болю.
Попри неприємний епізод, Бублік зумів опанувати себе та повернутися до боротьби. Казахстанець програв перший сет із рахунком 6:7, але виграв другий — 6:3, а в третій партії вирвав перемогу на тайбрейку. Загальний рахунок зустрічі — 6:7, 6:3, 7:6 на користь Бубліка, а матч тривав майже дві з половиною години.
У четвертому колі турніру в Шанхаї на Бубліка протистояння з першою сіяною ракеткою змагань Олександром Звєрєвим. Німець дістався цієї стадії після перемоги над французом Кантеном Алісом у трьох сетах — 6:4, 6:7, 6:3.
Раніше повідомлялося, що російський тенісист покалічив себе під час матчу, розбивши з психу руку до крові.