Серена Вільямс стала новою зіркою Barbie: легендарну тенісистку увічнили в образі з тріумфального матчу

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс стала новою учасницею команди Barbie. 23-разова чемпіонка турнірів Великого шолому отримала власну колекційну ляльку Barbie Signature, яка присвячена одному з найяскравіших моментів її кар'єри.

Новинка відтворює образ Вільямс часів Відкритого чемпіонату Австралії 2005 року. Саме тоді американка здобула свій сьомий титул Великого шолому в одиночному розряді.

Лялька одягнена у яскравий неоново-зелений та білий топ із вирізами й сітчастими деталями, білу плісировану тенісну спідницю, напульсники, гольфи та кросівки. Доповнюють образ ракетка та тенісний м'яч.

Приєднання Серени до Team Barbie стало продовженням співпраці спортсменки з брендом. Раніше цього року Вільямс уже отримала власну унікальну ляльку, а тепер її образ з'явився у колекційній серії Barbie Signature.

Сама тенісистка наголосила, що для неї важлива не лише зовнішня схожість ляльки з легендарним образом, а й можливість надихнути дівчат вірити у власні сили.

"Я хочу, щоб кожна дівчина, яка грається з цією лялькою, бачила можливості — не лише в мені, а й у собі. Вона може мріяти масштабно, наполегливо працювати, змінювати напрямок, ламати бар'єри та стати ким завгодно", — заявила Вільямс.

До слова, Серена стала не першою представницею своєї родини в команді Barbie. Її сестра Венус Вільямс також входить до зіркового складу спортсменок бренду.

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Нагадаємо, легендарні Серена та Вінус Вільямс в напруженому протистоянні поступилися дуету Хао-Чін Чань (Тайвань)/Мая Джойнт (Австралія) (3:6, 7:6, 6:7) у першому колі парного розряду US Open.

Для американок це був другий спільний матч за останні чотири роки. Перед цим вони зіграли на турнірі в Цинциннаті, де поступились Марті Костюк і Пейтон Стернс.