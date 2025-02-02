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Фінал Upper Austria Ladies Linz: Ястремська зіграє проти "нейтральної" Александрової

Володимир Максименко — 2 лютого 2025, 07:43
Фінал Upper Austria Ladies Linz: Ястремська зіграє проти нейтральної Александрової
Даяна Ястремська
Getty Images

У неділю, 2 лютого, українська тенісистка Даяна Ястремська (72) зіграє фінальний поєдинок турніру в Лінці.

Суперницею стане "нейтральна" спортсменка Єкатерина Александрова (30) з Росії. Старт поєдинку заплановано на 15:00 за київським часом.

Зазначимо, що раніше тенісистки п'ять разів зустрічались між собою на кортах – Ястремьска здобула три перемоги. Для українки цей фінал стане сьомим серед турнірів WTA – на рахунку Даяни чотири титули.

Александрова втретє зіграє у фіналі змагань у Лінці. У 2018-му вона програла в матчі за титул італійці Камілі Джорджі (3:6, 1:6), у 2024-му поступилась Єлені Остапенко з Латвії (2:6, 3:6).

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Поєдинок відбудеться на покритті хард у приміщенні. Призовий фонд турніру складає 1,064,510 доларів.

Нагадаємо, у першому колі Upper Austria Ladies Linz – WTA 500 Ястремьска здолала Бронцетті. Окрім того, на шляху до фіналу тенісистка була сильнішою за Антонію Ружич, Марію Саккарі та  Клару Тоусон.

Upper Austria Ladies Linz Даяна Ястремська Єкатерина Александрова

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