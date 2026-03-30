Намагалася залишатися спокійною, щоб відчути ритм: Ястремська – про перемогу над Захаровою на турнірі в Чарльстоні

Українська тенісистка Даяна Ястремська (49) прокоментував свою перемогу над "нейтральною" Анастасією Захаровою у першому колі турніру серії WTA 500 в Чарльстоні, зазначивши, що вона намагалася залишатися спокійною в перших геймах, щоб відчути ритм і увійти в розіграші.

Її слова наводить BTU.

Вона зазначила, що корт виявився дуже слизьким.

"Я не очікувала, що буду так ковзати. Але грунтовий сезон короткий, тому я постараюся вичавити максимум і просто отримати задоволення від гри на цьому покритті", – зазначила вона.

Також Даяна наголосила, що їй дуже подобається працювати тренерами, які у минулому були відомими тенісистками, назвавши свою команду "дівчачою".

"У мене зараз повністю дівчача команда. Хоча, вибачте, у мене є й тренер з фізичної підготовки. Але так, це чудове поєднання – працювати з колишніми гравцями, справжніми легендами. Ми почали співпрацювати не так давно, але вони дійсно намагаються мені допомогти, і я це відчуваю, за що дуже вдячна. У мене раніше ніколи не було тренерки-жінки – завжди були чоловіки. І зараз мені це дуже подобається. У них величезний досвід, яким вони діляться зі мною. Я дуже вдячна за можливість працювати з ними", – додала Даяна.

Зазначимо, що Даяну наразі тренують американки Пем Шрайвер та Александра Стівенсон.

Шрайвер – колишня третя ракетка світу в одиночному розряді та перша ракетка світу в парному. Переможниця 21 турніру Grand Slam у парному розряді, олімпійська чемпіонка у парному розряді (Сеул-1988). Працює експерткою на телеканалі ESPN, а також тривалий час працювала тренером-ментором хорватки Донни Векич.

Водночас Стівенсон входила до топ-20 одиночного рейтингу WTA (№ 18). Півфіналістка Вімблдону-1999.

Напередодні найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна після виходу в третє коло на турнірі WTA 1000 в Маямі піднялася з восьмої на сьому позицію, випередивши італійку Жасмін Паоліні.