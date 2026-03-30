Ястремська вийшла у друге коло турніру в Чарльстоні, здолавши "нейтральну" Захарову

Українська тенісистка Даяна Ястремська (49) вийшла до другого кола турніру серії WTA 500 у Чарльстоні, обігравши "нейтральну" Анастасію Захарову (66).

Поєдинок, який тривав 1 годину 38 хвилин завершився з рахунком 7:6, 6:2.

Наступною суперницею Ястремської буде третя сіяна Белінда Бенчич з Швейцарії.

Раніше тенісистки грали одна проти одної чотири рази на рівні Туру (3-1 на користь швейцарки).

Credit One Charleston Open – WTA 500

Чарльстон, США, грунт

Призовий фонд: $2,300,000

Перше коло

Напередодні найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна після виходу в третє коло на турнірі WTA 1000 в Маямі піднялася з восьмої на сьому позицію, випередивши італійку Жасмін Паоліні.