Справедливості в тенісі не існує, – Кіріос прокоментував допінговий скандал Сіннера
Яннік Сіннер
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Відомий австралійський тенісист Нік Кіріос розчарований рішенням WADA щодо допінгу першої ракетки світу Янніка Сіннера. Він вважає, що у тенісі більше немає справедливості.
Про це Кіріос написав на своїй сторінці у Twitter.
"Тож WADA вийшла і сказала, що це буде бан на 1-2 роки. Очевидно, що команда Сіннера зробила все можливе, щоб просто отримати 3-місячний бан, без втрачених титулів, без втрачених призових грошей. Винні чи ні? Сумний день для тенісу. Справедливості в тенісі не існує", – йдеться у пості.
Нагадаємо, що Сіннер буде дискваліфікований з 9 лютого до 4 травня. Тож він не пропустить жоден з турнірів Grand Slam.
Минулого місяця італієць став переможцем Australian Open, здолавши у фіналі Александра Зверєва. Окрім того, в оновленому рейтингу ATP спортсмен зберіг свою позицію, в той час, як українці дещо поліпшили своє положення.