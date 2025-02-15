Справедливості в тенісі не існує, – Кіріос прокоментував допінговий скандал Сіннера

Відомий австралійський тенісист Нік Кіріос розчарований рішенням WADA щодо допінгу першої ракетки світу Янніка Сіннера. Він вважає, що у тенісі більше немає справедливості.

Про це Кіріос написав на своїй сторінці у Twitter.

" Тож WADA вийшла і сказала, що це буде бан на 1-2 роки. Очевидно, що команда Сіннера зробила все можливе, щоб просто отримати 3-місячний бан, без втрачених титулів, без втрачених призових грошей. Винні чи ні? Сумний день для тенісу. Справедливості в тенісі не існує", – йдеться у пості.

Нагадаємо, що Сіннер буде дискваліфікований з 9 лютого до 4 травня. Тож він не пропустить жоден з турнірів Grand Slam.

Минулого місяця італієць став переможцем Australian Open, здолавши у фіналі Александра Зверєва. Окрім того, в оновленому рейтингу ATP спортсмен зберіг свою позицію, в той час, як українці дещо поліпшили своє положення.