Кіріос виграв перший матч за два з половиною роки

Нік Кіріос (892) здолав американця Маккензі Макдональда (101) у першому колі турніру серії WTA 1000 Miami Open в американському Маямі. Це перша перемога австралійця з жовтня 2022 року.

Кіріос за 1 годину 45 хвилин обіграв Макдональда з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.

"Чесно кажучи, я думав, що більше ніколи не зіграю в теніс. Усе йшло до цього. Я спілкувався з моїми тренерами і командою, хлопцями, які залишають свої сім'ї, щоб бути тут зі мною. Я говорив: "Слухайте, я не знаю, як довго зможу це продовжувати". Ця перемога додає мені трохи енергії, але потрібно бути реалістом. Завтра подивимося, як почуватиметься моє зап'ястя. Тут справді важко.

Я пройшов довгий шлях, навіть просто щоб почати матч, і переживав, чи зможу його закінчити. Але вийти і здобути перемогу, відчути, що я знову належу цьому світу – це доволі особливе відчуття", – сказав Кіріос в інтерв'ю на корті.