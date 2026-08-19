Фіналіста Вімблдона-2022 відсторонили від тенісу через позитивний тест на кокаїн

Нік Кірьос тимчасово відсторонений від тенісу після проваленого допінг-тесту.

Про це повідомляє тенісна агенція з доброчесності.

Проба була взята під час турніру ATP 250 на Мальорці. Вона дала позитивний результат на метаболіт кокаїну.

"Я припустився величезної помилки та беру повну відповідальність за це. Мені прикро перед фанами, родиною, спонсорами та всіма близькими. Мені прикро перед дітьми, які за мною слідкують. Я знаю, який це подає приклад, і дуже розчарований собою. Останні кілька років травм мали величезний відбиток на мені – фізично та ментально. Тіло не могло впоратися з тим, чого очікує розум, і усвідомлення наближення моєї кар'єри було складнішим, ніж я міг уявити", – написав Кірьос у соцмережах.

Зазначимо, що останній офіційний матч Нік провів саме на турнірі в Мальорці. 22 червня він у першому колі програв Адаму Волтону.

Протягом кар'єри австралієць виграв сім титулів на рівні ATP в одиночному розряді. Він найвище підіймався в рейтингу у 2016 році, коли був 13 ракеткою світу.