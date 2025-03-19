Дванадцять гравців подали судовий позов проти тенісних організацій в США
Нік Кіріос
ATP Ranking
Стали відомі прізвища 12 гравців, які подали судовий позов від Профспілки професійних тенісистів (РТРА) на ATP, WTA, ITF та ITIA в окружний суд США по південному округу Нью-Йорка.
Про це повідомляє The Guardian.
Позивачами виступають:
- Вашек Поспішил (Канада);
- Нік Кіріос (Австралія);
- Райлі Опелка (США);
- Тенніс Сандгрен (США);
- Джон-Патрік Сміт (Австралія);
- Ноа Рубін (США);
- Анастасія Родіонова (Австралія);
- Ніколь Мелікар-Мартінес (США);
- Сорана Кирстя (Румунія);
- Варвара Грачова (Франція):
- Чжен Сайсай (Китай);
- Алділа Сутджіаді (Індонезія).
Позивачі звинувачують вищезгадані організації у створенні "картелю", що використовує жорсткі антиконкурентні методи, які дають змогу штучно занижувати виплати гравцям, перешкоджати виходу на ринок нових структур і обмежувати конкуренцію.
Нагадаємо, що РТРА оголосила про подання низки подібних позовів проти провідних тенісних організацій по всьому світу.