Дванадцять гравців подали судовий позов проти тенісних організацій в США

Стали відомі прізвища 12 гравців, які подали судовий позов від Профспілки професійних тенісистів (РТРА) на ATP, WTA, ITF та ITIA в окружний суд США по південному округу Нью-Йорка.

Про це повідомляє The Guardian.

Позивачами виступають:

Вашек Поспішил (Канада);

Нік Кіріос (Австралія);

Райлі Опелка (США);

Тенніс Сандгрен (США);

Джон-Патрік Сміт (Австралія);

Ноа Рубін (США);

Анастасія Родіонова (Австралія);

Ніколь Мелікар-Мартінес (США);

Сорана Кирстя (Румунія);

Варвара Грачова (Франція):

Чжен Сайсай (Китай);

Алділа Сутджіаді (Індонезія).

Позивачі звинувачують вищезгадані організації у створенні "картелю", що використовує жорсткі антиконкурентні методи, які дають змогу штучно занижувати виплати гравцям, перешкоджати виходу на ринок нових структур і обмежувати конкуренцію.

Нагадаємо, що РТРА оголосила про подання низки подібних позовів проти провідних тенісних організацій по всьому світу.