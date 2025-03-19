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Дванадцять гравців подали судовий позов проти тенісних організацій в США

Станіслав Матусевич — 19 березня 2025, 15:13
Дванадцять гравців подали судовий позов проти тенісних організацій в США
Нік Кіріос
ATP Ranking

Стали відомі прізвища 12 гравців, які подали судовий позов від Профспілки професійних тенісистів (РТРА) на ATP, WTA, ITF та ITIA в окружний суд США по південному округу Нью-Йорка.

Про це повідомляє The Guardian.

Позивачами виступають:

  • Вашек Поспішил (Канада);
  • Нік Кіріос (Австралія);
  • Райлі Опелка (США);
  • Тенніс Сандгрен (США);
  • Джон-Патрік Сміт (Австралія);
  • Ноа Рубін (США);
  • Анастасія Родіонова (Австралія);
  • Ніколь Мелікар-Мартінес (США);
  • Сорана Кирстя (Румунія);
  • Варвара Грачова (Франція):
  • Чжен Сайсай (Китай);
  • Алділа Сутджіаді (Індонезія).

Позивачі звинувачують вищезгадані організації у створенні "картелю", що використовує жорсткі антиконкурентні методи, які дають змогу штучно занижувати виплати гравцям, перешкоджати виходу на ринок нових структур і обмежувати конкуренцію.

Нагадаємо, що РТРА оголосила про подання низки подібних позовів проти провідних тенісних організацій по всьому світу.

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Нік Кіріос

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