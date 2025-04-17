Колишній арбітр назвав тенісистів, які на корті найбільше займаються провокаціями

Колишній професійний тенісний арбітр іспанець Хауме Кампістол, який провів за свою кар'єру 2318 матчів, зокрема 7 фіналів турнірів Grand Slam, розповів, хто з чоловіків-тенісистів під час матчів часто переходить межі дозволеного та займається провокаціями.

Слова судді наводить Mundo Deportivo.

"Суддя повинен пам'ятати, що тенісист грає за своє его, свій престиж, кар'єру і гроші. Звідси й виникають складнощі.

Є ті, хто намагається перевірити тебе, і ти бачиш, що вони переходять межі. Я міг би назвати Ніка Кіріоса або Джека Сока, які, мабуть, були трохи неприємними гравцями. Їхня поведінка виходила за рамки професійної. Вони робили це, щоб спровокувати і перевірити тебе.

Але, загалом, гравці – це люди, які не йдуть проти судді, а грають за себе і намагаються робити це без помилок. Коли суддя помиляється, тоді вони зляться.

Є ще Фабіо Фоньїні. Він завжди був одним із найскладніших, але мені пощастило, що ми завжди добре ладнали з ним. Більшість тенісистів дуже ввічливі та чесні", – підсумував Кампістол.